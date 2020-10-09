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"Аэрофлот" заявил о загрузке более 80% кресел на зарубежных рейсах

"Аэрофлот" заявил о загрузке более 80% кресел на зарубежных рейсах
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" фиксирует загрузку кресел на открытых зарубежных рейсах на уровне более 80%, заявил глава компании Виталий Савельев на итоговой коллегии Минтранса РФ в пятницу.

"Рынок постепенно приоткрывается, заполняемость кресел в группе довольно существенна, у "Победы" средняя заполняемость уже 92%", - отметил он.

РФ запретила международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

При этом полеты пока возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска. Кроме того, ограничено количество полетов на каждом из направлений. Большую часть из них получил "Аэрофлот".

Аэрофлот

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