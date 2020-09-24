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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
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Эмират Шарджа открылся для иностранцев со свежими ПЦР-тестами

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Эмират Шарджа разрешил въезд иностранным туристам через любые пункты пропуска, пишет Khaleej Times. Их пустят, если они предъявят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 96 часов до поездки.

Пандемия коронавируса

Въезжающие сразу же будут сдавать повторный анализ и изолироваться до выяснения его результатов, например, в гостинице.

Если тест окажется положительным, туристам придется выдержать 14-дневный карантин за свой счет. За нарушение им будут грозить суд и штрафы.

У туристов также должна быть страховка, покрывающая лечение от COVID-19. В самолете им предложат заполнить форму о состоянии здоровья.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации власти будут пересматривать существующие требовани, пишет издание.

Ранее въезд российским туристам разрешил эмират Дубай. 11 "Аэрофлот" и Emirates возобновили прямые перелеты и пока обе выполняют по два рейса в неделю. Для въезда в Дубай действуют такие же правила, как и для Шарджи.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 24 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
ОАЭ Дубай Шарджа коронавирус

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