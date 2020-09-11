Emirates 11 сентября возобновит рейсы из Дубая в Москву

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates с 11 сентября возобновляет регулярные рейсы из Дубая (ОАЭ) в Москву. Полеты будут выполняться в столичный аэропорт "Домодедово" дважды в неделю, сообщил перевозчик.

"Благодаря возобновлению полетов в Москву маршрутная сеть авиакомпании охватит 26 направлений Европы, предоставляя клиентам больше возможностей для путешествий в Европу, а клиентам из России - рейсы на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион и Африку", - говорится в сообщении.

О возобновлении авиасообщения с Дубаем, приостановленного весной на фоне пандемии коронавируса, правительство РФ сообщило 3 сентября. Российские и иностранные авиакомпании получили право выполнять по два еженедельных рейса. Со стороны РФ обе частоты получил "Аэрофлот", который запускает полеты из Москвы ("Шереметьево") в Дубай также с 11 сентября.