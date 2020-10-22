"Газстройпром" признался в покупке доли в крупном подрядчике отрасли

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Строительный гигант "Газпрома" и Газпромбанка "Газстройпром" оказался одним из покупателей акций крупного строительного и IT-подрядчика "Газпрома" - ПАО "Газпром автоматизация".

На прошлой неделе Авшолум Юнаев прекратил контроль над 65,57% голосующих акций ПАО в результате "прекращения участия подконтрольных организаций в эмитенте". Юнаев владел акциями подрядчика через ООО "ИК "Паритет", ООО "ПК "Энергетический союз" и ООО "Энергоактив".

Каждую из трех частей пакета купили разные покупатели. Имена двух из них (на 24,99% и 16,15% ао) "Газпром автоматизация" раскрыла днем раньше. Нераскрытой оставалась информация об оставшейся доле в 24,43% ао.

Ее, как сообщила "Газпром автоматизация", купило непосредственно АО "Газстройпром".

Ранее сообщалось, что самая крупная доля из этого пакета - 24,99% ао - перешла на баланс ООО "Маграс". Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", единственным участником этой компании является Сергей Забарчук. Сейчас он также совладелец Адвокатского бюро "Маграс". В период до 2018 года занимал руководящие позиции в группе "Стройгазконсалтинг", на базе которой был построен "Газстройпром".

Московское ООО "Одеон" (единственный участник и гендиректор - Владимир Ручкин) стало владельцем 16,15% обыкновенных акций "Газпром автоматизации". "Одеон" также не новичок на нефтегазовой стройке - он владеет 16,09% (данные отчета ЛГСС за второй квартал) АО "Ленгазспецстрой" - главного строительного актива группы "Стройгазмонтаж".

Контрольный пакет (65,57% обыкновенных акций) "Газпром автоматизации" раньше принадлежал головной компании ПАО "Газпром". В 2014 году он был продан "Энергетическому союзу" Юнаева. Пакет выставлялся на торги по цене в 2,576 млрд рублей, а ушел с торгов за 2,626 млрд рублей.

История компании "Газпром автоматизация" начинается в 1960 году с образования Специального конструкторского бюро по приборостроению и средствам автоматизации и телемеханизации магистральных трубопроводов - СКБ "Газприборавтоматика". В последние годы компания заявила о себе не только как о крупном поставщике систем автоматизации для газовой отрасли, но и как EPC-подрядчике, получив контракт на строительство установки ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ.

Согласно подсчетам "Интерфакса" на основе данных "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2019 года "Газпром автоматизация" занимала восьмое место среди крупнейших подрядчиков нефтегазовой отрасли с выручкой 46,4 млрд рублей.

"Газстройпром" создан "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга "Стройгазмонтаж". На конец первого полугодия 2020 года стоимость активов "Газстройпрома" достигла 550 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка "Газстройпрома" достигла 106 млрд рублей.