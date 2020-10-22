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"Газстройпром" признался в покупке доли в крупном подрядчике отрасли

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Строительный гигант "Газпрома" и Газпромбанка "Газстройпром" оказался одним из покупателей акций крупного строительного и IT-подрядчика "Газпрома" - ПАО "Газпром автоматизация".

На прошлой неделе Авшолум Юнаев прекратил контроль над 65,57% голосующих акций ПАО в результате "прекращения участия подконтрольных организаций в эмитенте". Юнаев владел акциями подрядчика через ООО "ИК "Паритет", ООО "ПК "Энергетический союз" и ООО "Энергоактив".

Каждую из трех частей пакета купили разные покупатели. Имена двух из них (на 24,99% и 16,15% ао) "Газпром автоматизация" раскрыла днем раньше. Нераскрытой оставалась информация об оставшейся доле в 24,43% ао.

Ее, как сообщила "Газпром автоматизация", купило непосредственно АО "Газстройпром".

Ранее сообщалось, что самая крупная доля из этого пакета - 24,99% ао - перешла на баланс ООО "Маграс". Как свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс", единственным участником этой компании является Сергей Забарчук. Сейчас он также совладелец Адвокатского бюро "Маграс". В период до 2018 года занимал руководящие позиции в группе "Стройгазконсалтинг", на базе которой был построен "Газстройпром".

Московское ООО "Одеон" (единственный участник и гендиректор - Владимир Ручкин) стало владельцем 16,15% обыкновенных акций "Газпром автоматизации". "Одеон" также не новичок на нефтегазовой стройке - он владеет 16,09% (данные отчета ЛГСС за второй квартал) АО "Ленгазспецстрой" - главного строительного актива группы "Стройгазмонтаж".

Контрольный пакет (65,57% обыкновенных акций) "Газпром автоматизации" раньше принадлежал головной компании ПАО "Газпром". В 2014 году он был продан "Энергетическому союзу" Юнаева. Пакет выставлялся на торги по цене в 2,576 млрд рублей, а ушел с торгов за 2,626 млрд рублей.

История компании "Газпром автоматизация" начинается в 1960 году с образования Специального конструкторского бюро по приборостроению и средствам автоматизации и телемеханизации магистральных трубопроводов - СКБ "Газприборавтоматика". В последние годы компания заявила о себе не только как о крупном поставщике систем автоматизации для газовой отрасли, но и как EPC-подрядчике, получив контракт на строительство установки ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ.

Согласно подсчетам "Интерфакса" на основе данных "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2019 года "Газпром автоматизация" занимала восьмое место среди крупнейших подрядчиков нефтегазовой отрасли с выручкой 46,4 млрд рублей.

"Газстройпром" создан "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга "Стройгазмонтаж". На конец первого полугодия 2020 года стоимость активов "Газстройпрома" достигла 550 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка "Газстройпрома" достигла 106 млрд рублей.

Газстройпром Газпром автоматизация

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