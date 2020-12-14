Загадочный мега-подрядчик "Газпрома" зарегистрировал бонды и "префы"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Загадочный строительный мега-подрядчик "Газпрома" "Газстройпром" делает шаги к публичности – регистрирует рублевые облигации и привилегированные акции.

Банк России сообщил, что в понедельник, 14 декабря зарегистрировал две серии облигаций дочерней компании "Газстройпрома" ООО "ГСП-Финанс": серии 01 сроком обращения три года (1092 дней) и серии 02 (2 645 дней – семь лет и четыре месяца). Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Количество размещаемых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения облигаций.

По данным рейтингового агентства АКРА, объем эмиссии облигаций первой серии составит 5 млрд руб. Про серию 02 АКРА пока не выпускала релиз.

Облигациям серии 01 рейтинговое агентство АКРА присвоило ожидаемый кредитный рейтинг eAА+(RU). Оферентом по данному выпуску выступает также Банк ГПБ, который обязуется выкупить облигации с учетом накопленного купонного дохода в случае неисполнения эмитентом своих обязательств.

Также в понедельник ЦБ зарегистрировал выпуск привилегированных акций АО "Газстройпром", размещаемых по закрытой подписке. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 2-01-24641-J.

На данный момент уставный капитал АО "Газстройпром" составляет 84 млрд 117 млн 747 тыс. рублей. Компания выпустила 84 млн 117 тыс. 747 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей.

"Газстройпром" создан "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". "Газстройпром" профинансировал покупку у Аркадия Ротенберга холдинга "Стройгазмонтаж". На конец сентября 2020 года стоимость активов "Газстройпрома" достигла 702 млрд рублей. По итогам полного 2019 года выручка "Газстройпрома" достигла 106 млрд рублей, за девять месяцев 2020 года компания уже повторила этот результат.