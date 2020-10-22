Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят до 1 июля 2021 года

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Программа льготной ипотеки под 6,5% будет продлена до 1 июля 2021 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня в повестке заседания правительства вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года", - сказал Мищустин в ходе заседания правительства.

Он напомнил, что изначально программа была рассчитана до 1 ноября и хорошо себя зарекомендовала. Мишустин пояснил, что программа существенно поддержала строительную отрасль.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для заемщиков для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле 2020 года с первоначальным лимитом в 740 млрд рублей, летом лимит был повышен до 900 млрд рублей.

В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.