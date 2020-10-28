Россияне оформили почти 100 тыс. сделок по льготной ипотеке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В России оформлено более 97 тыс. сделок по программе льготной ипотеки со ставкой до 6,5% годовых, сообщили в среду в пресс-службе Росреестра.

"С начала действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% по 15 октября 2020 года в России зарегистрировано 97,2 тыс. сделок", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за май по программе было оформлено 9,3 тыс. сделок, в последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. сделок в месяц в августе и сентябре.

Большинство сделок оформлено в Приволжском федеральном округе: в Татарстане, Башкирии и Чувашии. Затем следуют Северо-Западный и Центральный федеральные округа, в них лидируют Санкт-Петербург, Ленинградская и Воронежская области, Москва.

Программа льготной ипотеки

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента Владимира Путина. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В середине октября Путин предложил продлить программу до середины 2021 года.

27 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки до 1 июля следующего года. При этом в правительстве тогда отмечали, что за прошедшие полгода по программе было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей.

"Продление программы позволит выдать еще 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей. Из них 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца года", - говорилось в сообщении правительства.

Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне 2020 года лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.