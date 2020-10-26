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Минэкономразвития не увидело повода менять прогноз по ВВП в 2020 году

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не видит оснований для пересмотра прогноза по снижению ВВП России в 2020 году, сейчас ожидается его снижение на 3,9%, сообщил в эфире "России 24" глава ведомства Максим Решетников.

Экономический кризис

"Мы в эти цифры, что называется, на сегодняшний момент верим, у нас нет оснований их пересматривать, хотя, знаете, прогноз - такая штука, каждый день получаешь новую информацию, и каждый день можно пересчитывать прогноз и заниматься его обсуждением", - сказал он.

По его словам, прогноз о падении ВВП в 2020 году на 5% - это была майская оценка ситуации, "но с тех пор, в общем, ситуация формируется лучше, чем нам тогда казалось".

"Это не значит, что ситуация отменная, всё безоблачно, и мы все вернулись к тому, как было, конечно, нет, есть масса тревожных факторов, они, опять-таки, не экономические, в первую очередь, а санитарно-эпидемиологические, - добавил министр.

"Мы прогнозируем восстановление экономики до предкризисных уровней во II полугодии следующего года (Минэкономразвития оценивает этот показатель к среднеквартальному уровню 2019 году - ИФ), но очень много, к сожалению, внешних факторов, очень много и санэпидфакторов, очень много факторов, того, что происходит в соседних странах, очень много обсуждений возможных и невозможных санкций каких-то в отношении там того или иного. Это все формирует такой тревожный фон и у людей, и у бизнеса", - отметил Решетников.

Тревога и неопределенность, по его словам, "не самые лучшие факторы для принятия инвестиционных решений". Министр пообещал прилагать дополнительные усилия, чтобы снять эту тревожность и дать бизнесу дополнительные гарантии, чтобы подтолкнуть его к инвестированию.

Последнюю версию макропрогноза Минэкономразвития выпустило в сентябре. Оно уменьшило прогноз падения ВВП России на 2020 год до 3,9% с 4,8% в июньской версии. Прогноз о росте ВВП в 2021 году был повышен до 3,3% с 3,2%, на 2022 год - до 3,4% (с 2,9%).

Тогда ведомство отметило, что экономический кризис "не приобрел системного характера" и оказался локализован в рамках малого и среднего бизнеса в отдельных отраслях. "Да, там достаточно крупные отрасли - и розничная торговля, и общепит, и платные услуги, и пассажирские перевозки, производство потребительских товаров, - но все-таки это счетное число отраслей", - объяснял источник "Интерфакса".

Этот же макропрогноз был заложен в проект бюджета на 2021-2023 годы. В Счетной палате прогноз сочли слишком оптимистичным, поскольку он не учитывал вторую волну паднемии. Глава ведомства Алексей Кудрин в октябре говорил, что ожидает падение ВВП в 2020 году от 4,2% до 4,8%.

Опубликованный 23 октября новый прогноз Банка России о падении ВВП в 2020 году в 4-5% (ЦБ уточнил его с 4,5-5,5%) оказался более негативным, чем ожидания Минэкономразвития. ЦБ при этом ожидает, что к докризисному уровню экономика вернется только в I полугодии 2022 года. Прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП на 2021-2023 годы попадают в интервальные ожидания ЦБ.

Хроника 27 января – 26 октября 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития правительство коронавирус Банк России Счетная палата Максим Решетников

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