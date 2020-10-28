Счетная палата ждет роста цен на нефть до $50 за баррель в 2021 году

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В России добыча нефти в 2022 году составит 546 млн т, а в 2023 году - 554 млн т, говорится в первом макропрогнозе Счетной палаты на 2020-2023 годы. Оценки добычи нефти в 2020 и 2021 годах совпадают с оценками Минэкономразвития и Минэнерго - 507 млн т и 517 млн т соответственно. Далее следуют расхождения.

По социально-экономическому прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году Россия добудет 552,4 млн тонн и 560 млн тонн в 2023 году.

Минэнерго в программу "Развитие энергетики" пока закладывает добычу в 548 млн т в 2022 году, на 2023 год - 556 млн т, 2024-й - 556 млн т.

Экспорт нефти, по оценке Счетной палаты, в 2021 году составит 227 млн т, в 2022-м - 252 млн т, в 2023-м - 260 млн т.

В настоящее время российский бюджет сверстан из прогнозов цены на нефть марки Urals в 2021 году в размере $45,3 за баррель; в 2022 году - $46,6 за баррель; в 2023 году $47,5 за баррель.

По прогнозу Счетной палаты, цена нефти вырастет с $42 за баррель в 2020 году до $50 за баррель в 2021 году.

"В отношении мирового рынка нефти мы предполагаем сохранение сделки ОПЕК+ в полном объеме до конца I квартала 2022 года. После окончания сделки в 2022-2023 годах объемы предложения нефти на мировом рынке вернутся на уровень 2019 года", - полагают в СП.

"По итогам 2020 года среднегодовая цена сорта Urals в рамках Сценария 1 ожидается нами на уровне $42 за баррель, т. е. практически на уровне базовой цены на этот год (42,4 доллара за баррель), в 2021 году ожидается ее повышение до уровня $50 за баррель, что соответствует большинству существующих на данный момент прогнозов относительно динамики цен на нефть в среднесрочной перспективе", - говорится в прогнозе СП.

"В 2022-2023 годах мы предполагаем стабилизацию цен на нефть на уровне около $55 за баррель, несмотря на прекращение действия принятых странами соглашения ОПЕК+ ограничений на поставки нефти на мировой рынок. Данный уровень цен на нефть мы считаем относительно устойчивым, балансирующим интересы как производителей традиционной нефти (обеспечивает приемлемую доходность добычи и экспорта нефти в большинстве нефтедобывающих стран), так и сланцевых компаний в США (выше уровня операционной, а для отдельных месторождений и полной, рентабельности с учетом развития технологий). Более высокие цены на нефть ($60 за баррель и выше, как в 2017-2019 годах) нам представляются маловероятными, поскольку на объемы глобального потребления нефти к середине 2020-х годов начнут оказывать заметное влияние факторы деуглеродизации мировой экономики и развития "зеленых" технологий в энергетике и на транспорте", - полагают в СП.