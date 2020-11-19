Счетная палата раскритиковала темпы завершения бюджетных долгостроев

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ выявила 74,6 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), финансируемых за счет бюджета, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Анализ динамики изменения объема и количества объектов незавершенного строительства на федеральном и региональном уровнях показал, что, несмотря на принимаемые органами исполнительной власти в рамках их компетенции меры, количество "брошенных объектов" и "долгостроя" не сокращается, поскольку системные меры по снижению объема и количества ОНС не реализованы", - говорится в сообщении.

В Счетной палате подчеркнули, что существующее нормативно-правовое регулирование в сфере незавершенного строительства в настоящее время не обеспечивает необходимые инструменты для снижения объема "незавершенки" и требует совершенствования. СП РФ уже отмечала такую необходимость в 2019 году, однако изменения в нормативные правовые акты внесены не были.

В ведомстве отметили, что в России также не определен федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию вопросов незавершенного строительства.

Кроме того, в СП сообщили о недостатках бюджетного планирования инвестиций в новое капитальное строительство, при котором не учитывается финансирование объектов незавершенного строительства. В ведомстве отмечают, что существующая практика инвестирования "ведет к увеличению рисков роста количества "брошенных" ОНС и удорожания строительства".

В надзорном ведомстве также сообщили об отсутствии у Минэнерго, Минстроя и Росприроднадзора утвержденных ведомственных планов снижения объемов и количества "недостроев". Отмечается, что только 19 регионов РФ утвердили планы снижения объема ОНС и определили ответственный орган исполнительной власти по их учету. При этом 28 субъектов до настоящего времени не реализовали ни одной из перечисленных мер.

"С учетом низкого уровня показателей сокращения объема и количества ОНС следует отметить риски недостижения показателей социально-экономического развития, установленных документами стратегического планирования РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления" - подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим в Счетной палате предложили направить письмо в правительство с предложением поручить заинтересованным органам исполнительной власти доработать план мероприятий по снижению объема ОНС, уделив особое внимание необходимости присвоения уникального идентификационного номера каждому объекту капитального строительства (незавершенного строительства) на период его "жизненного цикла".

Ранее сообщалось, что правительство России намерено провести ревизию ОНС, финансируемых за счет госбюджета. Также планировалась создать единую платформу, которая будет отображать реальную картину таких проблемных объектов.

В конце октября глава комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил создать отдельный закон по урегулированию вопросов, связанных с ОНС.

Президент Владимир Путин поручил установить порядок передачи объектов незавершенного строительства новым застройщикам.