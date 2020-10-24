Досрочные выборы президента Киргизии состоятся 10 января

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Киргизии пройдут в начале января следующего года, сообщила глава ЦИК республики Нуржан Шайлдабекова в субботу.

"Членами ЦИК определена дата проведения досрочных выборов президента страны, выборы состоятся 10 января 2021 года", - сказала она на заседании.

По ее словам, по закону досрочные выборы президента должны состояться до 16 января будущего года.

"Так как парламент не объявил дату досрочных выборов президента, они считаются назначенными с 23 октября. По закону они должны быть проведены до 16 января 2021 года в ближайшее воскресенье к этой дате. Следовательно, таким днем является 10 января", - отметила Шайлдабекова.

Накануне исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что повторные выборы в парламент страны состоятся до марта 2021 года.