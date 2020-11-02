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РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги", которое в 2019 году продало 50% + 2 акции крупнейшего в РФ контейнерного оператора "Трансконтейнер", планирует создать нового игрока на этом рынке. Об этом пишет в понедельник РБК со ссылкой на источники, близкие к "РЖД Логистике" (РЖДЛ) и собеседника в одной из вагонных компаний.

В планах, по словам собеседников издания, вывести новую структуру к 2025 г. в тройку крупнейших российских контейнерных операторов. При этом развивать проект РЖД планируют с участием партнера – частный инвестор должен появиться в 2021 г.

"Предполагается, что новая компания получит от РЖДЛ контракты и клиентскую базу, а также ее "дочку" – Far East Land Bridge (FELB, специализируется на железнодорожных перевозках в контейнерах из Китая, Южной Кореи и Японии в Европу и Россию и обратно по Транссибирской магистрали)", - приводит издание слова источников, ссылающихся на предварительную презентацию проекта.

В свою очередь, центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом монополии может передать в аренду новой структуре на 49 лет 11 ключевых терминалов – от Мурманска до Гродеково (Приморский край, рядом с границей с Китаем), также отмечают собеседники издания. Один из них говорит, что терминалов может быть больше – 12-13.

Кроме того, новый оператор получит от РЖД парк фитинговых вагонов-платформ, вложения в инфраструктуру передаваемых терминалов (на I этапе речь может идти примерно о 200 млн руб.), "льготы на ремонт" и приоритетный проезд по сети.

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Частный инвестор, по словам источников, должен будет помочь с внедрением цифровой платформы-экспедитора, инвестировать в обновление оборудования и терминалов, в закупку платформ и контейнеров у действующих игроков рынка и на заводах, а также обеспечить оператора грузовой базой. Вклад в компанию должен быть "соразмерен" вложениям "Российских железных дорог", то есть его доля инвестора в новой компании может составить 50%.

Ее главой может стать бывший генеральный директор "Трансконтейнера" Вячеслав Сараев, говорят источники издания. В марте 2020 года тот перешел в "РЖД Логистику" на пост заместителя генерального директора.

К 2025 году доналоговая прибыль (EBITDA) новой структуры должна составить 18 млрд руб. в год, а ее оценка (evaluation value, EV) - 100 млрд руб., приводят собеседники издания данные презентации РЖД.

На I этапе (2021-2022 гг.) парк нового оператора будет состоять из 5 тыс. платформ, а объем перевозок - 0,4 млн TEU в год. В 2023-2024 гг. количество вагонов должно утроиться (до 15 тыс.), а объем транспортировки – вырасти до 1,1 млн TEU в год. На III этапе (2024-2025 гг.), как ожидается у компании будет 32 тыс. платформ и 95 тыс. контейнеров, а объем перевозок – 2 млн TEU в год. В 2019 году РЖДЛ доставила 163,3 тыс. TEU (+56% к 2018 г.). Основной рост пришелся на направление Китай-Европа (139,5 тыс. TEU, +56%).

В парке "Трансконтейнера" (актив группы "Дело" Сергея Шишкарева) сейчас 85,7 тыс. контейнеров и 31,7 тыс. платформ. В 2019 году оператор перевез 2,05 млн TEU, или почти 40% всех грузов в контейнерах (5,196 млн TEU). Группе также принадлежат 38 контейнерных терминалов.

Второй по величине участник рынка – группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство"), крупнейший акционер - Зиявудин Магомедов), у которой 40 тыс. контейнеров и около 6 тыс. платформ, в 2019 году перевезла 625 тысяч TEU. Замыкает "топ-3" – "Eвросиб СПб - транспортные системы" Дмитрия Никитина (ему принадлежит около 3 тыс. платформ, объем перевозок в 2019 г. составил 145 тыс. TEU).

Опасения "Дела"

Генеральный директор группы "Дело" Игорь Яковенко заявил изданию, что в компании не видели проекта создания нового контейнерного оператора. "Однако если такой план действительно реализуется, то это вызывает у нас серьезнейшую обеспокоенность", - отметил он.

По его словам, действия "Российских железных дорог" нарушают "дух договоренностей", которые обсуждались при приватизации "Трансконтейнера - о неизменности условий работы на рынке контейнерных перевозок на среднесрочном горизонте, исходя из которых группа "Дело" считала свою модель участия в приватизации компании и ее дальнейшего развития.

На аукционе по приватизации "Трансконтейнера", состоявшемся в ноябре 2019 г., группа Шишкарева обошла "Eнисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова (был совладельцем оператора) и "Первую грузовую компанию" Владимира Лисина. Для этого "Делу" пришлось заплатить почти вдвое больше стартовой цены - 60,3 млрд руб. Позднее группа потратила еще около 60 млрд руб. на выкуп миноритариев.

"Если "Российские железные дороги" хотят привлечь частного инвестора, то надеемся, что это произойдет на конкурсной основе, с соблюдением всех процедур, принятых при приватизации госимущества", - заявил Яковенко РБК. Представитель "Eнисей Капитала" отказался комментировать, будет ли компания претендовать на покупку доли в новом операторе.

С учетом размеров рынка контейнерных перевозок новый оператор сможет занять свою долю за счет двух источников - доли "Трансконтейнера" или мелких и средних операторов, считает глава "Дела". "Поскольку свою долю мы отдавать не намерены, значит, под угрозой бизнес относительно небольших операторов, многие из которых несут серьезные обязательству по лизингу подвижного состава", - предупредил он. Яковенко выступил против "такой монополизации рынка". Сам "Трансконтейнер" оценивает свою долю на рынке фитинговых платформ в России более чем в 50%.

РЖД постоянно указывают на нехватку средств на инвестиционную программу для модернизации инфраструктуры и на этом основании предлагают правительству повышение тарифов в том числе и на контейнерные перевозки, которые бьют по всему рынку, добавил топ-менеджер. При этом компания намерена вкладывать средства в создание нового игрока в нише, где нет недостатка в частных компаниях, желающих там работать, заметил он. "По нашему мнению, такой подход не в полной мере соответствует роли и миссии государственной инфраструктурной компании", - отметил глава "Дела".

Будет ли новый оператор конкурентом

В то же время, источник РБК, близкий к монополии, утверждает, что новый оператор не будет прямым конкурентом действующих игроков. Помимо комплексных логистических услуг для крупных промышленных предприятий (3PL), экспорта и транзита компания намерена заниматься перевозками, требующими специализированного подвижного состава (рефрижераторов, танк-контейнеров, флекситанков и др.), а также контейнеризацией новых видов грузов с высокой добавленной стоимостью, следует из презентации монополии.

На III этапе развития (2024-2025 гг.) новый оператор намерен заниматься также проектами в области управления цепями поставок (4PL), подразумевающими полную передачу ему логистической функции от промышленных предприятий.

РБК напоминает, что руководство "Российских железных дорог" видит серьезный потенциал рынка контейнеров в РФ. "Высокие показатели достигнуты в контейнерном транзите, и уверен, что на конец года мы выйдем на цифру более 20% прироста по контейнерным перевозкам", - заявлял глава РЖД Олег Белозеров в октябре (речь идет об увеличении рынка до более 6 млн TEU).

"Фундаментальные причины для роста контейнерных перевозок есть. Мы к этому готовимся, парк платформ сегодня достаточный, профицитный, драматичных темпов роста ставки по фитинговым платформам мы тоже не видим. Контейнеры закупаются и за рубежом, и наши производители внутри страны начали их активно предлагать", - также говорил заместитель генерального директора компании Алексей Шило.

РЖД Трансконтейнер

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