Чиновники нацелили РЖД на "плоский" рост грузотарифов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Правительство сориентировало ОАО "Российские железные дороги" на недифференцированную индексацию тарифа на грузовые перевозки на 3,7% (по принципу "инфляция минус") и продление надбавки в 1,5%, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Надбавка была введена для покрытия изменения налоговой нагрузки и принесла РЖД 18 млрд рублей в 2018 году и 21 млрд рублей - в 2019 году. Однако действие надбавки истекает в конце 2021 года, уточняет газета. По ее информации, РЖД просила продлить и увеличить надбавку: по расчетам компании, уже в 2021 году поступления окажутся меньше фактического дополнительного налогового бремени на 18,3 млрд рублей.

РЖД предлагали поднять надбавку до 2,7-3,45% в 2021-2025 годах, что принесло бы ей за это время около 142 млрд рублей дополнительных средств для компенсации роста налоговых платежей, в том числе акцизов и ставки налога на имущество по объектам железнодорожной инфраструктуры (с 2021 года должна увеличиться с 1,6% до 2,2%).

Ранее РЖД для балансировки инвестиционной программы (на фоне падения погрузки) также предлагали ряд тарифных мер, в том числе - дифференциацию грузовых тарифов с увеличением на 15,8% тарифа на порожний пробег, добавляет издание.

Но это сильно ударило бы по вагонным операторам, поэтому первый вице-премьер Андрей Белоусов отправил предложения монополии на доработку, и последующее продолжение совещания не изменило эти решения.

По словам собеседников "Коммерсанта", 29 октября "на молниеносном (20 минут) совещании" у чиновника компанию "отправили дорабатывать варианты соотнесения инвестиционной программы с возможностями индексации тарифа". Заседание же правительственной комиссии по транспорту, которая должна была рассматривать этот вопрос, сдвинули с 30 октября на ноябрь, уточнили другие источники издания.