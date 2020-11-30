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Глава ГК "Дело" анонсировал новую стратегию развития группы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В группе компаний "Дело" разработали и скоро представят новую стратегию развития группы, сообщил "Коммерсанту" глава ГК Сергей Шишкарев. Стратегия находится на окончательном этапе согласования, уточнил он.

"Сложный для всех год стал для нас еще и годом интеграции "Трансконтейнера" в группу "Дело", выстраивания слаженной управленческой команды и совместной с нашими партнерами - госкорпорацией "Росатом" проработки среднесрочной стратегии развития группы. Мы хотим максимально сохранить существующие успешные наработки "Трансконтейнера" и других активов и добавить новые. ГК "Дело" разработала и скоро представит свою стратегию, которая обобщает все наиболее перспективные пути нашего развития, цели и задачи", - сказал он.

Шишкарев отметил, что прошедший год группа развивала партнерские отношения с "Росатомом".

"Естественно, работа шла преимущественно в организационном ключе, поскольку вхождение в наш капитал такого солидного госхолдинга произошло впервые в истории группы. Необходимо было наметить стратегические направления совместной работы. Именно поэтому "Росатом" активно включился в разработку стратегии группы", - добавил он.

По его словам, первые контуры интегрированного с "Росатомом" глобального транспортно-логистического блока уже наметились. "Об этом может свидетельствовать успешно развивающееся сотрудничество между российским атомным холдингом и группой "Рускон", которая достойно справляется с новой для себя проектной логистикой - доставкой части изделий, включая негабаритные, для строящихся за рубежом АЭС. В дальнейшем мы рассчитываем на логистическую обработку всех грузов, доставляемых для строительства "Росатомом" собственных атомных станций (кроме ядерного топлива), и здесь я вижу значительный потенциал для проявления синергии в звене "Росатом" - группа "Рускон" - "Трансконтейнер" - стивидорные активы группы", - сказал Шишкарев.

"Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга - в нем 70%, еще 30% - у "Росатома".

Стивидорное направление бизнеса группы представлено холдингом "ДелоПортс" и Global Ports (крупнейший оператор контейнерных терминалов в России, 30,75% - у APM Terminals, free float - 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже), транспортно-логистическое направление - мультимодальным транспортным оператором "Рускон" и ПАО "Трансконтейнер".

ГК Дело Росатом Трансконтейнер Сергей Шишкарев

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