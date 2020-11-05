"Росатом" получит в управление главный актив группы FESCO

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" получит в управление ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) - главный актив группы FESCO, пишет РБК. Входить в капитал компании, в которой уже несколько месяцев идет корпоративный конфликт, госкорпорация пока не планирует.

"Начать системное взаимодействие" "Росатому" предложил президент группы FESCO Аркадий Коростелев. В его письме главе госкорпорации Алексею Лихачеву (документ, отправленный на прошлой неделе, есть в распоряжении издания), перспективность такого партнерства объясняется тем, что FESCO уже обеспечивает перевозку более 30% грузов (или более 10 тыс. тонн) для строящихся АЭС за рубежом.

Кроме того, в "условиях высокой конкуренции рынка и геополитической турбулентности" Коростелев видит перспективы в объединении усилий компаний по развитию Северного морского транзитного коридора (часть программы по развитию Северного морского пути, оператором которого является госкорпорация). Он напомнил, чтоFESCO ежегодно в рамках северного завоза доставляет более 200 тыс. тонн грузов на территорию Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мощности FESCO позволяют "сформировать арктическую логистику и содействовать успешному исполнению" программы развития Севморпути, уверен он.

В госкорпорации проект одобрен, как утверждают источник издания, знакомый с деталями переговоров, и собеседник в "Росатоме". Партнерство, о котором скоро будет объявлено, предусматривает, в частности, что в начале следующего года "Росатом" станет управляющей компанией для ВМТП и что госкорпорация будет принимать участие в инвестиционной программе по развитию порта.

Сумму возможных инвестиций собеседники издания не раскрывают. Но один из них напоминает, что минувшим летом на заседании международного общественного совета СМП гендиректор логистического оператора "Росатома" "Русатом Карго" Александр Неклюдов говорил, что в один транспортно-логистический узел госкорпорация готова инвестировать $274,5 млн.

Представители "Росатома" и FESCO подтвердили факт заключения соглашения, но от дальнейших комментариев отказались.

О том, что "Росатом" интересуется мощностями FESCO, стало известно еще в сентябре, но тогда источники издания говорили, что структуры госкорпорации могут претендовать на долю в компании. Об интересе к FESCO заявляла и группа "Дело", в которой "Росатом" приобрел 30% в конце 2019 г. Но тогда представитель "Дела" говорил изданию, что пока это теоретический интерес. "В первую очередь необходимо дождаться разрешения всех корпоративных споров вокруг FESCO", - отмечал он 28 сентября.

Входить в капитал FESCO госкорпорация "на текущий момент" не планирует, уточняет один из собеседников издания. "В рамках развития Северного морского транзитного коридора "Росатом" рассматривал различные площадки на Дальнем Востоке, которые могли бы обеспечить евроазиатский обмен под это направление", - пояснил он.