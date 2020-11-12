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FESCO отрицает, что "Росатом" планирует войти в капитал группы

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудничество группы FESCO с "Росатомом" ограничится только управлением одной из компаний группы - ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), речи о вхождении госкорпорации в состав акционеров FESCO или ВМТП не идет, сообщила пресс-служба группы.

Так FESCO прокомментировала заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко, который на встрече с сотрудниками ВМТП сказал, что "Росатом" станет владельцем FESCO. На это заявление обратили внимание Forbes и "Коммерсантъ".

"После того, как на заседании правительства определился якорный инвестор, это было конкретно сказано, о том, что это будет "Росатом", владельцем FESCO. Сначала как управляющая компания, потом как владелец. Это государственная корпорация, серьезная, которая не допускает никогда никаких ни банкротств, ни корпоративных внутренних споров каких-то", - сказал Кожемяко.

Президент FESCO Аркадий Коростелев на этой встрече "напомнил, что в рамках стратегического партнерства госкорпорация "Росатом" делегирует в качестве управляющей в порт одну из своих компаний". "Он также отметил, что речь о вхождении "Росатома" в капитал ВМТП или FESCO не идет", - заявила пресс-служба.

ПАО "ВМТП", ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, базовая компания FESCO), профсоюз порта и правительство Приморья 10 ноября подписали четырехстороннее соглашение об урегулировании конфликтной ситуации в ВМТП. Документ подписан на три года с правом его пролонгации ежегодно. Соглашением предусматривается рост объема грузоперевозок.

В среду новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук приступил к работе в порту.

С начала октября докеры ВМТП начали выходить на акции протеста из-за досрочного прекращения 1 октября полномочий Заирбека Юсупова как генерального директора. Новым руководителем компании со 2 октября стал Кухарук.

Трудовой спор в ВМТП разгорелся на фоне конфликта акционеров группы FESCO. Совладелец FESCO Зиявудин Магомедов называл происходящее рейдерским захватом компании. Менеджмент FESCO и акционеры, в совокупности контролирующие 33,9% капитала группы, это заявление опровергают.

Росатом ВМТП FESCO Аркадий Коростелев Владивосток Олег Кожемяко Приморье

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