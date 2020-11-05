Песков подтвердил проработку вопроса о продаже Минску нефтяного месторождения

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Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Предложение Белоруссии купить нефтяные месторождения на территории России будет проработано, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В этом вопросе пока нет конкретики, собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах", - сказал он.

Днем ранее "БелТА" со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии сообщило, что в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко спросил Владимира Путина, можно ли Белоруссии приобрести в России нефтяное месторождение. По данным агентства, Путин эту идею поддержал и она будет детально обсуждаться на ближайших переговорах.

Лукашенко с конца 2019 года говорил о намерении диверсифицировать источники закупок нефти и сократить ее закупки у России. С 1 января 2020 года нефть из России практически не поставлялась на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Минск счел нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в России налогового маневра.