Лукашенко потребовал искать новых поставщиков нефти в Белоруссию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству актуализировать поиск новых поставщиков нефти в республику и обеспечить оптимальную логистику поставок сырья; при этом он также заявил, что Минск продолжит закупать "черное золото" и у России, однако больше не будет "ползать на коленях" перед Москвой, "вымаливая эту нефть".

"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от господа такое счастье", - заявил Лукашенко во вторник в ходе совещания с правительством.

"К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси. Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений, - добавил президент. - В результате в настоящий момент страна недополучает около 1 млн тонн сырья ежемесячно. И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам".

"На нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий", - добавил Лукашенко. Он заявил, что кризис с поставками нефти из РФ оказывает негативное влияние на динамику ВВП и доходы бюджета. "Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП", - сказал президент.

Лукашенко увидел пользу для Белоруссии в нынешнем нефтяном кризисе

С другой стороны, считает Лукашенко, сложившаяся ситуация полезна: "Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья".

По его словам, первоочередной задачей является поиск альтернативных поставщиков. "Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом", - заявил президент.

"Нефть сегодня мгновенно дешевеет, и в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками - не только в России, но и с альтернативными", - сказал Лукашенко.

Минск продолжит покупать нефть у Москвы, но не будет "ползать на коленях" перед РФ

Вместе с тем белорусский президент добавил, что Минск продолжит покупать нефть у Москвы. "Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась, в том числе, руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная", - отметил Лукашенко.

"Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм (когда Белоруссия диверсифицирует поставки - ИФ), легче будет договариваться и по ценам", - подчеркнул глава государства.

Ситуация с нефтью для Белоруссии

Ранее во вторник также сообщалось, что Лукашенко поменял вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс и, в частности, отвечающего за поставки нефти.

С 1 января 2020 года нефть из РФ практически не поставлялась на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями. Дело в том, что Белоруссия сочла нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с белорусскими заводами компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

В феврале в "Белнефтехиме" заявили, что помимо этих компаний, "черное золото" в республику будут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не отправляли нефть в Белоруссию.