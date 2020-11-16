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Суд в Москве счел законным производство о взыскании с Twitter 4 млн руб.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы отклонил иск сервиса Twitter к судебному приставу по исполнительному производству о взыскании с компании 4 млн рублей, назначенных ей в качестве штрафа за неперенос данных российских пользователей на территорию России.

"Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения", - сообщили в суде в понедельник.

Заявитель - Twitter Inc. - оспаривал исполнительное производство, возбужденное 2 июня 2020 года Управлением по исполнению особо важных исполнительных производств. Административным ответчиком выступал судебный пристав-исполнитель Максим Думаков.

По решению мирового судьи судебного участка N374 от 13 февраля 2020 Twitter был признан виновным в неисполнении требования обеспечить хранение данных российских пользователей на серверах, находящихся на территории РФ (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ). Компании было назначено наказание в виде штрафа в 4 млн рублей. Twitter не согласился с решением суда и обжаловал его, однако Таганский суд Москвы 16 марта признал его законным.

По мнению компании, протокол Роскомнадзора был составлен с процессуальными нарушениями, которым суд не дал надлежащую оценку.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Twitter и Facebook. Регулятор отмечал, что компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено законом "О персональных данных".

Facebook был назначено такой же штраф, как и Twitter. Сервис решение суда не обжаловал. Летом судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в 4 млн рублей.

Twitter Россия

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