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Пресненский суд не стал рассматривать иск Twitter к приставу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск компании Twitter к приставу-исполнителю Максиму Думакову. Компания хотела обжаловать его решение возбудить исполнительное производство о взыскании с нее 4 млн рублей.

Иск оставлен без рассмотрения, поскольку аналогичное административное дело рассматривал Мещанский суд, рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

В иске Twitter указал, что не является зарегистрированным в России юрлицом. В компании считают, что по этой причине судебные приставы не имели компетенции возбуждать какое-либо исполнительное производство.

16 ноября Мещанский суд Москвы рассмотрел жалобу Twitter к судебному приставу по исполнительному производству о взыскании 4 млн рублей штрафа за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Суд оставил иск без удовлетворения.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Twitter и Facebook за неисполнения требований так называемого "закона Яровой" о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории России.

Мировой судья судебного участка N374 13 февраля 2020 года оштрафовал за это Twitter на 4 млн рублей. Такой же штраф был назначен Facebook. Судебные приставы в начале июня завели исполнительные производства в отношении обеих компаний.

Twitter Пресненский суд Москва Мещанский суд ФССП Роскомнадзор

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