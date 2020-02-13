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Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ

Суд оштрафовал Twitter на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 4 млн рублей за отказ компании локализовать базы данных россиян на территории РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

Как говорится в решении судьи мирового участка N374 Александры Михалковой, суд признал "иностранное юридическое лицо Twitter Inc." виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ обязанности записывать, систематизировать, накапливать и хранить персональные данные россиян с использованием баз, находящихся на территории России).

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района столицы назначил на 13 февраля рассмотрение административных дел, заведенных на Twitter и Facebook за отказ компаний локализовать базы данных россиян на территории РФ.

31 января Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook, Inc и Twitter, Inc. Эти компании своевременно не выполнили требования о локализации баз данных российских пользователей соответствующих соцсетей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено ч.5 ст.18 закона "О персональных данных" №152-ФЗ.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предупреждал, что у этих компаний было время до 31 января на то, чтобы ответить на запрос о локализации данных российских пользователей. В ведомстве отмечали, что почти все 100% операторов выполняют это требование по локализации.

Twitter Москва Александра Михалкова

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