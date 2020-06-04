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Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыщут с Facebook и Twitter штрафы в 4 млн рублей
Фото: Reuters

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Судебные приставы завели дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ.

Соответствующая информация появилась в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно документам, процедуру будут проводить сотрудники Управления по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП.

В середине марта вступили в силу решения судов об административных штрафах в 4 млн рублей в отношении Facebook и Twitter за отказ локализовать данные российских пользователей соцсетей на территории РФ. 60 дней, предусмотренные законом на оплату штрафов, истекли. Facebook не исполнил решение суда. Заплатил ли штраф Twitter, не известно. Обе компании пока не ответили на соответствующие запросы "Интерфакса".

Весной 2019 года Facebook и Twitter уже были оштрафованы судом за непредоставление информации (ст.19.7 КоАП РФ) об исполнении требования законодательства по локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Тогда мировой участок Таганского района штрафовал компании на 3 тыс. рублей.

В декабре 2019 года были приняты поправки в КоАП, которые усилили ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных. Теперь за подобные нарушения первичный штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей, за повторный - от 6 до 18 миллионов.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора. Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

Facebook Twitter ФССП

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