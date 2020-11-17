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ЦБ РФ столкнулся со случаями неправомерной реструктуризации кредитов

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ столкнулся со случаями неправомерной реструктуризации банками некоторых кредитов, когда финансовое положение заемщика ухудшилось еще до пандемии, сообщил исполняющий обязанности руководителя службы текущего банковского надзора Банка России Алексей Ветохин.

"Мы видим путем анализа информации, которую мы получаем, путем направления запросов, что отдельные ссуды реструктурируются кредитными организациями неправомерно", - сказал Ветохин в ходе встречи банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России (АРБ).

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По его словам, представители регулятора понимают, что у отдельных заемщиков финансовое положение ухудшилось еще до пандемии, "реально пандемия оказала на деятельность таких заемщиков существенное влияние, но, тем не менее, кредитные организации используют наши письма для того, чтобы не ухудшать оценку финансового положения или качество обслуживания долга.

Он отметил, что послабления по реструктуризированным за время пандемии кредитам используются банками достаточно активно. По словам Ветохина, наибольший объем послаблений приходится на реструктуризацию корпоративного долга, которая в основном осуществляется за счет продления сроков погашения кредитов или изменения периодичности уплаты процентов. "Обоснованность данных реструктуризаций находится у нас в постоянном и пристальном внимании", - подчеркнул Ветохин.

Объем реструктурированной ссудной задолженности юрлиц в период с 20 марта по 1 октября 2020 года превысил 5 трлн рублей (15,4% от совокупного портфеля 33 крупнейших банков), следует из материалов ЦБ со ссылкой на опрос этих кредитных организаций. Российские банки с 20 марта по 3 ноября реструктурировали более 1,6 млн кредитов физлиц на сумму свыше 807 млрд рублей.

Алексей Ветохин ЦБ РФ

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