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Российские банки реструктурировали около 10% кредитного портфеля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России с начала пандемии банки реструктурировали около 10% кредитного портфеля, пик реструктуризации уже прошел, заявила на встрече с банкирами председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"По оценкам самих банков, до трети реструктурированных кредитов могут стать проблемными, называют 20-30%. Это будет означать, что проблемными могут стать 2-3% всего кредитного портфеля, и банкам придется досоздавать по ним резервы", - предупредила она.

По ее словам, в ЦБ не ждут из-за этого появления каких-либо системных рисков, "так как процесс признания убытков будет постепенным". Прошлый кризис показал, что этот процесс занимает как минимум два года, напомнила глава ЦБ.

"У большинства банков доходы позволяют создать резервы без необходимости тратить капитал", - подчеркнула она.

Запас капитала банков сохраняется на уровне около 6 трлн рублей, что в три раза перекрывает потенциальный объем дорезервирования по реструктурированным кредитам, отметила Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина

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