"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" открыл первый магазин за пределами России - в Амстердаме.

"Команда из четырех человек уже работает на месте и встречает покупателей, расширяет ассортимент, занимается рекламой", - говорится в сообщении компании. Ассортимент магазина пока представлен примерно 150 товарами местного производства.

"Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию. Нам интересно проверить гипотезу, что ценности в нашем подходе к качеству продуктов "Вкусвилл" будут востребованы жителями Западной Европы", - сказал основатель сети Андрей Кривенко, слова которого приводятся в сообщении.

В начале феврале "Вкусвилл" зарегистрировал компанию Vkusvill Netherlands B.V., писали "Ведомости" со ссылкой на нидерландский реестр юридических лиц. Представитель "Вкусвилла" тогда говорил изданию, что компания готовится к открытию магазинов в Европе.

Кривенко в сентябре в интервью Reuters говорил, что ритейлер рассматривает открытие магазинов в Европе (он упоминал Францию и Нидерланды) и Китае.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как супермаркеты натуральных продуктов, стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла".

На конец 2019 года сеть ритейлера объединяла более 1,2 тыс. магазинов. Выручка компании в прошлом году составила $1,3 млрд.

Владельцы "Вкусвилла" - фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Кривенко (1,8%). 86,05% долей через ООО "Проект Избенка" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын.

Владельцы ритейлера рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании. В сентябре прошлого года Кривенко говорил в интервью Reuters, что в качестве площадки обсуждается Nasdaq в Нью-Йорке.