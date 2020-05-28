Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

"Вкусвилл" открыл магазин в Амстердаме

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" открыл первый магазин за пределами России - в Амстердаме.

"Команда из четырех человек уже работает на месте и встречает покупателей, расширяет ассортимент, занимается рекламой", - говорится в сообщении компании. Ассортимент магазина пока представлен примерно 150 товарами местного производства.

"Мы открыли магазин в Амстердаме, потому что там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию. Нам интересно проверить гипотезу, что ценности в нашем подходе к качеству продуктов "Вкусвилл" будут востребованы жителями Западной Европы", - сказал основатель сети Андрей Кривенко, слова которого приводятся в сообщении.

В России"Вкусвилл" предложил формат магазинов, в которых корзину товаров соберет персонал"Вкусвилл" предложил формат магазинов, в которых корзину товаров соберет персоналЧитать подробнее

В начале феврале "Вкусвилл" зарегистрировал компанию Vkusvill Netherlands B.V., писали "Ведомости" со ссылкой на нидерландский реестр юридических лиц. Представитель "Вкусвилла" тогда говорил изданию, что компания готовится к открытию магазинов в Европе.

Кривенко в сентябре в интервью Reuters говорил, что ритейлер рассматривает открытие магазинов в Европе (он упоминал Францию и Нидерланды) и Китае.

"Вкусвилл" - один из самых быстрорастущих продовольственных ритейлеров. Компания появилась в 2012 году, когда основатель сети магазинов молочной продукции "Избенка" Андрей Кривенко решил расширить формат - как ассортимент, так и площади. В новых магазинах, которые позиционировались как супермаркеты натуральных продуктов, стали продаваться продукты немолочных категорий. С 2014 года Кривенко сконцентрировался на развитии "Вкусвилла".

На конец 2019 года сеть ритейлера объединяла более 1,2 тыс. магазинов. Выручка компании в прошлом году составила $1,3 млрд.

Владельцы "Вкусвилла" - фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Кривенко (1,8%). 86,05% долей через ООО "Проект Избенка" и АО "Эволюционная цель" владеет Евгений Лисицын.

Владельцы ритейлера рассматривали IPO как один из возможных сценариев развития компании. В сентябре прошлого года Кривенко говорил в интервью Reuters, что в качестве площадки обсуждается Nasdaq в Нью-Йорке.

Вкусвилл Нидерланды Амстердам

Новости по теме

Новости

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Криптовалюту разрешат покупать на зарубежных площадках и декларировать в РФ

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Экономический кризис

Boeing объявил о планах сократить более 13 тыс. сотрудников

Нефть активно дешевеет после выхода данных о росте запасов в США

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Дело финдиректора Huawei рассмотрят в Канаде вопреки усилиям адвокатов

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%

Нефть в среду ускорила падение почти до 5%
Экономический кризис

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID

"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первый миллиард кубометров газа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');