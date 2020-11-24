Глава Тинькофф банка продал GDR материнской группы почти на $14 млн

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз за три дня продал глобальные депозитарные расписки (GDR) TCS Group почти на $14 млн, следует из материалов группы.

19 ноября Хьюз продал расписки TCS на $5,889 млн, 20 ноября - на $7,863 млн, 23 ноября - на $240 тыс.

Еще один топ-менеджер группы - глава "Тинькофф мобайл" Георгий Чесаков - 19 ноября продал GDR группы на $139 тыс.

Операции топ-менеджеров с ценными бумагами были совершены по личными причинам, отметили в TCS. Продажа Хьюзом GDR составляет лишь небольшую часть его доли в группе.

Последний раз Хьюз продал расписки TCS на крупную сумму в апреле 2019 года - почти на $3,9 млн.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий 40,4%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".