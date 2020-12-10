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Траст Тинькова собрался продать около 4,6% TCS примерно на $300 млн

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, планирует продать глобальные депозитарные расписки TCS Group (GDR, представляют акции класса А) на сумму порядка $300 млн, что составляет около 4,6% капитала группы, говорится в сообщении Renaissance Capital, выступающего единственным букраннером размещения.

Продажу планируется осуществить в ходе процедуры ускоренного сбора заявок (АВВ).

В рамках сделки предусмотрен lock-up период на остальные акции TCS Group, принадлежащие подконтрольным Тинькову или его семье компаниям, сроком на 180 дней.

В случае продажи GDR на $300 млн основной акционер будет владеть 35,8% капитала группы. Сейчас траст семьи Тинькова владеет 40,4% TCS. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Окончательное количество продаваемых GDR и цена их размещения будут согласованы букраннером и Rigi Trust по завершении процесса сбора заявок, результаты размещения будут объявлены в кратчайшие сроки после этого.

Сама TCS Group не получит никаких доходов от размещения.

Тиньков не впервые прибегает к частичной монетизации пакета в созданной им группе через процедуру АВВ. В марте 2019 года он продал 8,3 млн GDR TCS (примерно 4,56% капитала) по цене $18 за одну расписку, сумма сделки тогда составила $150 млн.

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову. Министерство юстиции США позднее сообщило, что Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. В начале марта Тиньков заявил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии", он проходит лечение.

TCS Group 22 сентября 2020 года сообщила о планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" мог стать владельцем 100% акций финансовой группы. Предполагалось, что "Яндекс" купит TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями. Однако 16 октября стороны заявили о прекращении этих переговоров и отмене сделки.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2020 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Rigi Trust Олег Тиньков TCS Group Олег Тиньков

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