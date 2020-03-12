В Тинькофф банке сочли, что Тиньков решит налоговые проблемы без продажи акций TCS

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Олег Тиньков сможет решить налоговые проблемы, не прибегая к продаже акций TCS Group Holding, считает председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз.

"Я не знаю ничего о налоговых делах Олега, равно как и все мои коллеги. У него своя команда юристов, финансистов, пиарщиков, и они этим занимаются, я просто не в курсе. Все, что я знаю, это то, что мы раскрыли на бирже. Но после жирной оговорки, что я не знаю ничего о личных делах Олега, я могу сказать следующее. Я полагаю, что у Олега достаточно ликвидных средств, чтобы закрыть свой вопрос, не прибегая к продаже акций. Это мое ощущение", - сообщил Хьюз в интервью газете "Ведомости".

Он также заявил, что поиск инвестора для группы сейчас не идет. "Это я могу сказать со 100%-ной уверенностью. Таких разговоров и быть не может", - отметил Хьюз.

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову, бизнесмен участвует в судебных слушаниях в Лондоне. Минюст США позднее сообщил, что Тинькову по двум обвинениям грозит до шести лет тюрьмы. Власти Соединенных Штатов обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. На прошлой неделе Тиньков сообщил, что ему поставили диагноз "острая форма лейкемии".

Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков, владеющий 40,4%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам 2019 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".