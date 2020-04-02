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Олег Тиньков покинул совет директоров Тинькофф банка

Его сменил директор по развитию бизнеса Станислав Близнюк

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Основной акционер TCS Group Holding Олег Тиньков покинул пост председателя совета директоров Тинькофф банка. Его место занял зампред правления, директор по развитию бизнеса банка Станислав Близнюк, следует из сообщения группы.

"Олег Тиньков, основатель группы "Тинькофф", покидает пост председателя совета директоров Тинькофф банка для того, чтобы сосредоточиться на решении вопросов, связанных со здоровьем", - отмечает TCS Group.

Ранее в четверг представитель Тинькова распространил его заявление, в котором, в частности, говорилось о намерении бизнесмена покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф банка в течение ближайших нескольких недель. "Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом", - заявил Тиньков.

Бизнесмен, владеющий 40,4% TCS Group, также сообщил о переводе прав владения этими акциями в семейный траст.

Близнюк в связи с назначением главой совета директоров Тинькофф банка покинул правление кредитной организации.

В правление Тинькофф банка по-прежнему входят шесть топ-менеджеров: председатель правления Оливер Хьюз, его четыре заместителя - финансовый директор Илья Писемский, директор по рискам Евгений Ивашкевич, директор платежных систем Анатолий Макешин, директор юридического департамента Валерия Павлюкова, а также главный бухгалтер, член правления Наталья Изюмова.

Предполагается, что в правление банка будет включен вице-президент по информационным технологиям Вячеслав Цыганов после согласования его кандидатуры Банком России.

Тинькофф банк по итогам 2019 года занимает 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Олег Тиньков Станислав Близнюк Тинькофф

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