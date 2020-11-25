Американские депозитарные расписки Ozon выросли более чем на 10%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американские депозитарные расписки (АДР) Ozon в начале торгов в среду на "Мосбирже" продолжили активный рост после ралли на первых торгах накануне на фоне повышенного спроса инвесторов.

АДР Ozon в первую минуту торгов на Мосбирже в среду подскочили до 3179,5 рубля, что на 12,8% превысило уровень закрытия основных торгов накануне. По сравнению с уровнем закрытия вечерней сессии вторника (3033 рубля) расписки Ozon выросли на 4,8%.

Маркетплейс Ozon официально объявил итоги IPO - было размещено 33 млн ADS по цене $30 за бумагу. Таким образом, объем размещения - $990 млн.

После IPO, private placement в пользу основных акционеров ("Система" и Baring Vostok купят акции по цене размещения - $30 - на $67,5 млн каждый) и конвертации ранее предоставленных Ozon конвертируемых займов доля холдинга Владимира Евтушенкова в компании составит 33,1%.