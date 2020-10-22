СКР заподозрил гендиректора Petropavlovsk в нанесении руднику ущерба на 450 тыс. рублей

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор Petropavlovsk Максим Мещеряков подозреваеся в причинении ущерба АО "Покровский рудник" на 450 000 рублей, сообщила "Интерфаксу" представитель управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Предварительным расследованием установлено, что Мещеряков и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили самоуправство в отношении представительства АО "Покровский рудник". В результате совершенного преступления компании причинен ущерб на общую сумму свыше 450 тыс. рублей", - сказала она.

Дело возбудило Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СК по Москве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330 УК, а также в отношении неустановленных лиц по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 330 УК (кража и самоуправство).

Ранее в четверг Petropavlovsk сообщил, что СК Москвы возбудил дело "об инциденте" в московском офисе "Покровского рудника", когда Мещерякова охрана не пускала в офис, а он прошел туда силой.

В сообщении Petropavlovsk прямо не говорится, что лично Мещеряков стал фигурантом уголовного дела, но отмечается, что расследование касается его действий.

"Компания понимает, что расследование действий г-на Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ "Самоуправство". Согласно юридической консультации, полученной компанией, преступление "Самоуправство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, совершенные для защиты законных прав или интересов", - говорится в сообщении.

Petropavlovsk в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, при этом спор основных акционеров уже вылился в противоречия между CEO и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.