Гендиректор Petropavlovsk прокомментировал уголовное дело

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Назначенный временным гендиректором Petropavlovsk Максим Мещеряков объяснил, что летом приходил в московский офис "Покровского рудника" и дочерней компании АО "УК "Петропавловск", куда его не пускала охрана, по заданию совета директоров.

Так он прокомментировал возбужденное против него уголовное дело. Ранее в СК Москвы сообщили, что дело расследуется по статьям о краже и самоуправстве. Пресс-служба Petropavlovsk объявила, что дело возбуждено в связи с событиями 26-27 августа: охрана не пустила временного CEO в офис, тогда он и его спутники прошли силой.

"Я пришел на работу исполнять служебные обязанности, возложенные на меня акционерами Petropavlovsk plc. С собой у меня были документы: решение совета директоров Petropavlovsk plc о моем назначении в качестве исполнительного директора Petropavlovsk plc и решение совета директоров дочерней компании АО "УК "Петропавловск" также о назначении меня генеральным директором общества. Я пришел по адресу, где располагается офис АО "УК "Петропавловск", по инструкции совета директоров, который и направил меня в это здание", - объяснил Мещеряков "Интерфаксу" через представителя.

"Я как никто другой заинтересован в том, чтобы управляющая компания имела всю полноту информации и о текущей деятельности, и о деятельности за последние как минимум три года", - ответил он на вопрос об обвинении в краже из офиса компьютерной техники.

В августе акционеры Petropavlovsk подавляющим большинством голосов приняли решение о проведении независимой экспертизы сделок и соглашений Petropavlovsk за последние 3 года, напоминает он.

Дело на Мещерякова завело Второе управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СК по Москве.

"Компания понимает, что расследование действий г-на Мещерякова связано с преступлением, предусмотренным статьей 330 УК РФ "Самоуправство". Согласно юридической консультации, полученной компанией, преступление "Самоуправство" имеет очень широкое определение и может включать в себя действия, совершенные для защиты законных прав или интересов", - комментировал ранее сам Petropavlovsk.

В постановлении о возбуждении дела говорится, что Мещеряков и неустановленные лица по предварительному сговору совершили самоуправство "в отношении представительства АО "Покровский рудник" с угрозой применения насилия к лицам, осуществлявшим охрану помещений, и причинив существенный вред организации".

По версии следствия, осозначаая незконность своих действий, они применили физическую силу к охране офиса, проникли в помещения и взяли их под свое управление. Кроме того, с 26 по 28 августа неустановленные пока лица "незаконно проникли в помещения, где хранилась компьютерная техника и совершили тайное хищение указанного имущества в крупном размере на общую сумму 470 617 рублей".

Petropavlovsk в последние месяцы стал ареной корпоративного конфликта, при этом спор основных акционеров уже вылился в противоречия между CEO и менеджерами рудников и вернул в заголовки российских экономических новостей подзабытую тему силового проникновения в офис.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей около 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого полугодия замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.