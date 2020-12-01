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Саудовская Аравия задумалась об отказе от сопредседательства в JMMC

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия хочет отказаться от поста сопредседателя министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое она занимает вместе с Россией, сообщило агентство Bloomberg.

При этом агентство отмечает, что ОАЭ отказались пересесть в это кресло.

JMMC после заключения беспрецедентной сделки по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК+ на 9,7 млн б/с собирается каждый месяц и мониторит исполнение сделки всеми ее участниками, следит за ситуацией на рынке и дает рекомендации всем остальным министрам о возможных действиях для балансировки рынка.

В комитет входят 14 стран, кроме России и Саудовской Аравии - ОАЭ, Кувейт, Ирак, Венесуэла, Казахстан и другие.

Россия как крупнейший производитель является лидером сделки по согласованному сокращению нефтедобычи со стороны стран не-ОПЕК, а Саудовская Аравия возглавляет альянс ОПЕК. Первая сделка по сокращению была достигнута благодаря договоренностям между Россией и Саудовской Аравией на высшем уровне.

ОПЕК ОПЕК+ Саудовская Аравия ОАЭ

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