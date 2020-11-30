Министры ОПЕК отложили решение до встречи с ОПЕК+

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК отложили принятие решения о возможности продления текущих ограничений по добыче на первый квартал 2021 года на вторник, когда состоится встреча всех министров стран ОПЕК+, пишет Dow Jones.

Агентство Shana передает слова министра нефти Ирана Бижана Зангане, что продление ограничений на 7,7 млн б/с рассмотрено, но сложно достичь компромисса в этом вопросе. "Завтрашнее заседание будет сложным и потребует переговоров и терпения", - сказал он.

Позже картель сообщил, что страны ОПЕК 1 декабря продолжат обсуждение дальнейшей судьбы сделки по ограничению добычи нефти. "На сегодня 180-е заседание конференции ОПЕК закрылось. Делегации стран-членов вновь соберутся для дальнейшего обсуждения завтра, 1 декабря", - сообщила ОПЕК.