Путин поручил создать стимулы для производства синтетических каучуков

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать меры, в том числе налоговые, для стимулирования производства синтетических каучуков.

"Поручаю правительству разработать комплекс мер, в том числе налоговых, по стимулированию производства синтетических каучуков. На них сейчас высокий спрос, и прогнозы показывают, что вряд ли будет уменьшаться", - сказал он по итогам совещания по нефтехимии.

"Они нужны нам для динамичного развития автомобильной промышленности, авиастроения. Авиапромышленность будет подниматься безо всякого сомнения, пандемия пройдет когда-то. Для целого ряда производств военной техники, во многих других отраслях", - продолжил Путин.

"У нас есть успешный опыт применения в налогообложении демпфера, о чем говорил министр финансов. Его, конечно, можно использовать для поддержки производства синтетических каучуков. И я прошу проработать этот вопрос", - резюмировал глава государства.

В ходе совещания этот вопрос поднял глава "СИБУРа" Дмитрий Конов: по его словам, компании сейчас обсуждают такой механизм с профильными ведомствами. Путин попросил Силуанова прокомментировать это предложение.

"Мы согласны с проработкой этого вопроса. Обычно для демпфера у нас используется ФНБ, здесь нам придется использовать бюджетные деньги. Думаю, что основания для проработки этого вопроса есть, объем ресурсов, которые мы готовы направлять в нынешние, может быть, сложные времена для синтетических каучуков - примерно до 3 млрд рублей", - ответил Силуанов.

"Нужно нам определить цену отсечения, проработать с нефтегазохимическими предприятиями и коллегами по правительству. В целом мы готовы на проработку, считаем, что этот механизм (демпфера - ИФ) работающий, и в нефтегазохимии может быть реализован", - сказал министр.

Минфин готов поддержать отрасль производства синтетических каучуков, направив до 3 млрд рублей бюджетных средств на реализацию механизма демпфера, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов

В ходе совещания вопрос поднял глава "СИБУРа" Дмитрий Конов: по его словам, компании сейчас обсуждают такой механизм с профильными ведомствами. Путин попросил Силуанова прокомментировать это предложение.

"Мы согласны с проработкой этого вопроса. Обычно для демпфера у нас используется ФНБ, здесь нам придется использовать бюджетные деньги. Думаю, что основания для проработки этого вопроса есть, объем ресурсов, которые мы готовы направлять в нынешние, может быть, сложные времена для синтетических каучуков - примерно до 3 млрд рублей", - ответил Силуанов.

"Нужно нам определить цену отсечения, проработать с нефтегазохимическими предприятиями и коллегами по правительству. В целом мы готовы на проработку, считаем, что этот механизм (демпфера - ИФ) работающий, и в нефтегазохимии может быть реализован", - сказал министр.

В ходе совещания Путин также попросил правительство разработать меры налогового и неналогового стимулирования использования вторичных полимеров.

"Для минимизации негативного влияния на климат и экологию, а также для повышения конкурентных преимуществ продукции нашей нефтегазохимии (а я присоединяюсь к коллегам, что нефтяную сферу тоже не нужно исключать из сферы нашего внимания) прошу правительство разработать меры налогового и неналогового стимулирования в сфере использования вторичных полимеров", - сказал президент.

"Нужно реализовать ряд шагов, направленных на более широкое использование полимеров в водоснабжении и водоотведении - без этого нам будет очень сложно создавать производство (полимеров - ИФ), если собственного рынка не будет, а мы видим, насколько это эффективно используется в других государствах. Это приведет к увеличению спроса на инновационную продукцию нефтехимической индустрии. Кроме того, возрастут сроки службы, сократятся расходы на эксплуатацию сетей", - сказал глава государства.

Путин отметил, что предстоит многое сделать, чтобы нефтехимическая отрасль "в полной мере обеспечила растущий спрос на инновационные материалы внутри страны, чтобы наши производители заняли весомые позиции на мировом рынке".

"Здесь нужно активно действовать по целому ряду направлений - исходя из ваших предложений мы в перечне поручений отметим следующее: безусловно, нужно подготовить комплекс мер по малотоннажной и среднетоннажной химической продукции на период до 2030 года. Нужно увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года", - считает он.

"Следует определить перечень приоритетных проектов малотоннажной и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом. Такие проекты должны пользоваться и особой поддержкой со стороны государства. Они создают новые рабочие места, являются точками роста для целых регионов нашей страны", - подчеркнул Путин.

Глава государства также попросил провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве, "в том числе подготовить свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор".