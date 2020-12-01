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Глава "ЛУКОЙЛа" попросил простимулировать использование пропилена в нефтехимии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает необходимым стимулировать использование пропилена.

"Компания активно инвестирует в газохимию - это каспийский кластер, но в то же время есть уникальное сырье - пропилен, который сегодня необходимо вовлекать в производство полимерных материалов", - сообщил он на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

"Желательно в третий пункт (протокола совещания - ИФ) добавить, что в целях стимулирования реализации инвестиционных проектов по производству нефтехимической продукции рассмотреть возможность стимулирования, наравне с СУГ (сжиженные углеводородные газы) и этана, пропиленов, которые идут как нефтехимическое сырье для производства полиэтилена, полипропилена на нефтеперерабатывающих заводах", - добавил он.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов

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