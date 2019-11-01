Добыча "Газпрома" упала 4-й месяц подряд из-за минувшей теплой зимы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Добыча природного газа "Газпрома" в октябре 2019 года упала по сравнению с октябрем 2018 года на 4,4% - до 41,9 млрд кубометров, следует из данных компании.

В сентябре было еще более сильное снижение - на 4,8% (до 37 млрд кубометров). Ранее - в летние месяцы - добыча снижалась, но лишь символически, в пределах процента.

Причина снижения добычи - в наследии теплой зимы сезона 2018/19 годов. Она обусловила низкий расход газа из подземных хранилищ и, как следствие, низкий спрос летом, в период восстановления запасов в ПХГ (подземное хранилище газа).

В итоге за 10 месяцев нарастающим итогом рост добычи "Газпрома" сократился до 0,4%, а в ближайшие месяцы может перейти в зону снижения.

Погодные факторы не способствуют росту производства: в "Газпроме" ожидают, что в ноябре 2019 года температура в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на полтора градуса выше прошлогоднего уровня. А в декабре - примерно на градус теплее.

"За десять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 409,9 млрд куб. м газа. Это на 0,4% (на 1,8 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года", - сообщило управление информации ПАО "Газпром".