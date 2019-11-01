Поиск

Добыча "Газпрома" упала 4-й месяц подряд из-за минувшей теплой зимы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Добыча природного газа "Газпрома" в октябре 2019 года упала по сравнению с октябрем 2018 года на 4,4% - до 41,9 млрд кубометров, следует из данных компании.

В сентябре было еще более сильное снижение - на 4,8% (до 37 млрд кубометров). Ранее - в летние месяцы - добыча снижалась, но лишь символически, в пределах процента.

Причина снижения добычи - в наследии теплой зимы сезона 2018/19 годов. Она обусловила низкий расход газа из подземных хранилищ и, как следствие, низкий спрос летом, в период восстановления запасов в ПХГ (подземное хранилище газа).

В итоге за 10 месяцев нарастающим итогом рост добычи "Газпрома" сократился до 0,4%, а в ближайшие месяцы может перейти в зону снижения.

Погодные факторы не способствуют росту производства: в "Газпроме" ожидают, что в ноябре 2019 года температура в зоне Единой системы газоснабжения будет примерно на полтора градуса выше прошлогоднего уровня. А в декабре - примерно на градус теплее.

"За десять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 409,9 млрд куб. м газа. Это на 0,4% (на 1,8 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2018 года", - сообщило управление информации ПАО "Газпром".

Газпром

Новости по теме

Новости

США и Китай добились согласия по основным пунктам торговой сделки

Переход всех грузовых вагонов на кассетные подшипники отложили

Москва и Петербург высказались за эксперимент по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Москва и Петербург высказались за эксперимент по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Силуанов назвал возможные сроки введения налога на самозанятых по всей России

Силуанов назвал возможные сроки введения налога на самозанятых по всей России

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США

В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США

ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка

ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка

Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');