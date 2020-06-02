Одна пятая мощностей "Газпрома" осталась без спроса в условиях карантина

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Новая реальность карантинной экономики оставила без спроса одну пятую производственных мощностей "Газпрома": динамика производства в мае 2020 года, как и ранее в апреле и марте, снижается по отношению к тому же месяцу 2019 года на стабильные 20%.

Как свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК, в мае 2020 года группа добыла 32,9 млрд куб. м после 41,77 млрд кубометров в мае 2019 года.

Это также ниже показателя мая 2018 года (39,98 млрд кубометров), 2017 года (35,93 млрд кубов), но выше, чем за май 2016 года (27,53 млрд кубометров).

За первые пять месяцев 2020 года добыча "Газпрома" снизилась по отношению к январю-маю 2019 года уже на 31,8 млрд куб. м (это добыча за целый календарный месяц).

Год

В 2019 году "Газпром" сумел добыть 500,14 млрд куб. м газа, преодолев полутрилионный рубеж после семилетнего перерыва. Однако с начала 2020 года наследие теплой зимы в период восстановления запасов в хранилищах, "карантин" экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу "Газпрома" в зону четырех сотен миллиардов кубометров. С учетом среднего темпа снижения добычи с начала года итоговую цифру добычи 2020 года можно намечать на уровне 430 млрд куб. м.

Внешние рынки

Через Украину "Газпром" прокачал в мае 4,618 млрд куб. м после 4,432 млрд куб. м в апреле. Среднесуточный транзит поднялся до 149 млн куб. м с 147,7 млн куб. м в апреле. Контракт на транзит на 2020 год предусматривает прокачку 65 млрд куб. м, что в пересчете на сутки составляет 178 млн куб. м.

На европейском рынке спотовые котировки на голландской TTF (она задает ценовой тренд по всему миру) сейчас находятся на уровне $41 за тысячу кубометров, или $1,16 за mbtu. На американском Henry Hub - $1,78 за mbtu. Сложившийся уровень цен на европейском рынке гарантированно оставляет в убытке любого поставщика.

Поставки СПГ на европейский рынок в карантинном мае хоть и выросли почти на 7% год к году, в последнюю неделю месяца показали новую динамику. За период с 25 по 31 мая поставки СПГ в Европу упали на 14%, в том числе в Бельгию на 62%, Францию на 11%, Великобританию - на 25%.