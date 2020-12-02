ЦДУ ТЭК сообщило о снижении добычи нефти в России за 11 месяцев на 8,4%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В России в ноябре добыча нефти с газовым конденсатом составила 40,96 млн тонн, что на 11,1% ниже уровня ноября 2019 года, говоритсяв оперативной сводке ЦДУ ТЭК. С января по ноябрь 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом упала в годовом измеренииснизилась на 8,4% до 470,16 млн тонн с учетом поправки на високосный год .

Среднесуточная добыча в январе-ноябре зафиксирована на уровне 10,29 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 164,88 млн тонн (в ноябре - 14,68 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 67,43 млн тонн (5,8 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 50,33 млн тонн (4,28 млн тонн), "Газпром нефть" - 35,62 млн тонн (3,16 млн тонн), "Татнефть" - 23,82 млн тонн (2,1 млн тонн), "Башнефть" - 12,16 млн тонн (734,68 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 7,31 млн тонн (685,33 тыс. тонн), "Славнефть" - 9,1 млн тонн (581,6 тыс. тонн), "РуссНефть" - 5,86 млн тонн (509,41 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за 11 месяцев текущего года добыли 74,85 млн тонн нефти и газового конденсата (в ноябре - 6,71 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 16,96 млн тонн нефтяного сырья (в ноябре - 1,56 млн тонн).

Москва. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-ноябре 2020 года составил 202,1 млн тонн, что на 11,5% ниже аналогичного показателя 2019 года. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,42 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за 11 месяцев текущего года всего было экспортировано 180,29 млн тонн нефтяного сырья (из них 162,37 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 39,73 млн тонн.

В ноябре в дальнее зарубежье было экспортировано 16,73 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 13,3%. Среднесуточный экспорт составил 4,09 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 30,4 млн тонн российского нефтяного сырья (в ноябре - 2,65 млн тонн), Приморск - 30,67 млн тонн (2,3 млн тонн), Новороссийск - 9,63 млн тонн (594,84 тыс. тонн), СМП Усть-Луга - 13,29 млн тонн (499,16 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-ноябре 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 89,56 млн тонн (в ноябре - 7,19 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 23,95 млн тонн (1,72 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 17,02 млн тонн (1,45 млн тонн), "Татнефть" - 7,63 млн тонн (620,88 тыс. тонн), "Газпром нефть" - 6,94 млн тонн (558,88 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за 11 месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 14,45 млн тонн нефти (в ноябре - 1,25 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-ноябре 2020 года составил 14,21 млн тонн (в ноябре - 1,16 млн тонн), Азербайджана - 528,57 тыс. тонн (169,79 тыс. тонн), Туркмении - 2,11 млн тонн (160,15 тыс. тонн), Белоруссии - 1,07 млн тонн (141 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-ноябре 2020 года снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 25,8% - до 11,8 млн тонн. Экспорт в Белоруссию снизился на 25,8% до 11,8 млн тонн нефти.