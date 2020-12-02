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"Роснефть" сохранит в "Восток Ойле" 51%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" должна сохранить не менее 51% участия "Восток Ойл" и остаться оператором проекта, сообщили эксперты "ВТБ капитала" по итогам телеконференции с менеджментом НК.

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При этом ННК Эдуарда Худайнатова, которая в настоящее время владеет Пайяхским месторождением, включение которого планируется в "Восток Ойл", не рассматривается в качестве акционера проекта, отмечают аналитики.

Также они добавляют, что активы совместного предприятия ВР и "Роснефти" в регионе не будут входить в состав "Восток Ойл".

Ранее "Коммерсантъ" и РБК сообщили со ссылкой на источники, что "Роснефть" может выкупить Пайяхское месторождение у "Нефтегазхолдинга" (НГХ) Худайнатова не только за денежные средства, но и за ряд активов. Среди активов, которые "Роснефть" может использовать в сделке, называется "РН-Сахалинморнефтегаз", "Варьеганнефтегаз", "РН-Северная нефть", Талинское месторождение, а также хвостовые активы "Оренбургнефти" и "Самаранефтегаза". Добыча первых трех перечисленных предприятий в 2019 году составила 5,7 млн тонн нефти. Добыча нефти самого НГХ немного превышает 2 млн тонн.

По плану в "Восток Ойл" войдут активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок и месторождения Ванкорского кластера. Также планируется, что "Восток Ойл" включит Пайяхскую группу месторождений "Нефтегазхолдинга". Пайяхское месторождение (лицензия у "Таймырнефтегаза") с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти пока находится в стадии разведки. Среди возможных активов "Восток Ойла" ранее называлось СП "Роснефти" и BP - "Ермак Нефтегаз" с месторождениями в Восточно-Таймырском кластере.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках I очереди обеспечит добычу, перевалку и транспорт 50 млн т нефти, во II - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

В середине ноября совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% "Восток Ойла" в пользу Trafigura.

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