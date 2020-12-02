"Роснефть" решила заменить истощенные активы более качественными

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - "Роснефть" в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными.

"Проведен тщательный анализ активов компании, который показал, что основу бизнеса upstream составляют добывающие месторождения компании, на долю которых приходится до 90% стоимости бизнеса. Остальные 10% - это истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление. В целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса компания будет стремиться замещать эти активы более качественными", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

При нынешнем налоговом регулировании, а также в связи с ограничением добычи в рамках ОПЕК+ и в условиях пандемии компания работает над повышением эффективности деятельности, снижением операционных и капитальных затрат, напомнили в НК.

В частности, "Роснефть" решила продать часть активов на рыночных условиях российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, сообщил собеседник агентств.

"Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири", - уточнил он.

"Включение Пайяхского и Западно-Иркинского месторождений в периметр "Восток Ойла" увеличит ресурсную базу проекта на более чем 2 млрд тонн. Значительный ресурсный потенциал участков подтвержден независимым международным аудитом", - подчеркнули в "Роснефти".

"Высокое качество запасов проекта позволит "Роснефти" снизить углеродоемкость, в том числе за счет внедрения самых современных технологий, а также использования альтернативных источников энергии, в том числе ветрогенерации", - добавили в НК.

Ранее "Коммерсант" и РБК сообщили со ссылкой на источники, что "Роснефть" может выкупить Пайяхское месторождение у "Нефтегазхолдинга" (НГХ) Эдуарда Худайнатова не только за денежные средства, но и за ряд активов. Среди активов, которые "Роснефть" может использовать в сделке, называли "РН-Сахалинморнефтегаз", "Варьеганнефтегаз", "РН-Северная нефть", Талинское месторождение, а также хвостовые активы "Оренбургнефти" и "Самаранефтегаза". Добыча первых трех перечисленных предприятий в 2019 году составила 5,7 млн тонн нефти. Добыча нефти самого НГХ немного превышает 2 млн тонн.

Согласно плану, компания намерена продать эквивалент производства 20 млн тонн нефти в год в течение следующих 18 месяцев (срок приблизительный), писали аналитики после телеконференции с менеджментом "Роснефти". "Роснефть" называет эти активы "хвостовыми", и большинство из них имеют выше 80% обводненности и истощены на 60%. Средние операционные расходы превышают $9/барр. Общее сокращение капитальных и операционных вложений благодаря выходу из этих активов должно составить более $30 млрд на горизонте до 2040 года. Со следующего года может быть продано более 200 лицензионных участков. По оценкам руководства НК, цены будут относительно низкими - возможно, $1-2/барр. запасов, но это низкоэффективные месторождения, некоторые из которых не генерировали существенного положительного денежного потока в течение многих лет.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках I очереди обеспечит добычу, перевалку и транспорт 50 млн т нефти, во II - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

В середине ноября совет директоров "Роснефти" одобрил продажу 10% "Восток Ойла" в пользу Trafigura.