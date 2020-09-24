HeadHunter получил листинг на "МосБирже"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американские депозитарные акции (ADR) рекрутингового сервиса HeadHunter Group (HH) допущены к торгам на "Московской бирже", сообщила биржа. Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.

Позднее в сообщении компании на e-disclosure было указано, что начало торгов запланировано с 25 сентября.

Совет директоров HH одобрил проведение вторичного листинга американских депозитарных акций (ADS) на "Мосбирже" в июле. Тогда же сообщалось, что интернет-компания получит доступ к торгам до конца сентября, а ADS начнут торговаться на бирже в начале IV квартала.

HeadHunter провел IPO на Nasdaq в мае 2019 года. Цена размещения акций составила $13,5 за одну бумагу. Весь HeadHunter был оценен в $675 млн.

Основным акционерами HeadHunter являются Elbrus Capital, который через Highworld Investments Limited владеет 37,3% рекрутингового сервиса, и Goldman Sachs, ему через ELQ Investors VIII Limited принадлежит 13,9%.

Американский инвестфонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management владеет 14,4% капитала, топ-менеджмент владеет 0,6% акций. Free float составляет 33,8%.