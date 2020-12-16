Оператор торговой платформы Wish провел IPO на $1,1 млрд

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Американская ContextLogic Inc., оператор платформы электронной коммерции Wish, провела первичное размещение по цене $24 за акцию - верхней границе заявленного ценового диапазона. Объем IPO составил $1,1 млрд, а оценка компании - около $17 млрд с учетом опционов и акций с ограничениями.

Ранее Wish сообщала, что продаст 46 млн акций по цене от $22 до $24 за штуку.

Торги акциями компании под тикером WISH начнутся на бирже Nasdaq в среду.

Андеррайтеры IPO - Goldman Sachs, JPMorgan Chase и BofA Securities имеют возможность доразместить еще 6,9 млн акций Wish.

Wish - персонализированная торговая площадка, которая помогает китайским производителям найти клиентов по всему миру, а потребителям дает возможность искать товары, обмениваться информацией с другими пользователями платформы и создавать свои коллекции. Здесь продаются недорогие потребительские товары, в том числе одежда, гаджеты и кухонная утварь.

У платформы 100 млн ежемесячно активных пользователей более чем в 100 странах мира. Каждый день через Wish продают около 1,8 млн товаров.

С начала текущего года это уже 31-е IPO в США объемом более $1 млрд, напоминает Bloomberg.