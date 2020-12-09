Рубль вечером в среду продолжил умеренно дешеветь к доллару и евро

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро повышаются на Московской бирже в среду вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине, корректируясь в рамках фиксации прибыли после активного роста несколько дней подряд.

Курс доллара США составил 73,72 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 21,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,09 руб./EUR1, подорожав на 10,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,4 копейки - до 80,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает умеренно снижаться к доллару и евро на вечерних торгах, корректируясь вниз в рамках фиксации прибыли после роста в течение нескольких торговых сессий подряд, а также на фоне дешевеющей нефти. Тем не менее, оптимизм инвесторов продолжают поддерживать новости о вакцинах от коронавируса COVID-19, а также надежды на принятие новой программы стимулирования экономики США.

Старт массовой вакцинации в Великобритании

Великобритания во вторник, 8 декабря, стала первой западной страной, где началось массовое применение вакцины производства Pfizer и BioNTech. Управление по санитарному надзору США (FDA) заключило, что имеются все надлежащие данные для разрешения на экстренное применение этой вакцины в США. FDA в четверг, 10 декабря, планирует провести консультационное совещание, на котором рассмотрит заявку Pfizer и BioNTech.

Тем временем ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в США остается на рекордно высоком уровне - более 200 тыс. человек в день, сообщает CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса. Количество выявленных в стране с начала пандемии случаев превысило 15 млн.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России также стартовала масштабная вакцинация от COVID-19. "По поручению президента РФ в стране началась масштабная вакцинация, к этому все готово", - сказала Попова в эфире одной из радиостанций во вторник. Любая вакцина от коронавируса должна давать иммунитет на полгода, пояснила Попова.

Новый пакет стимулирующих мер для американской экономики

Администрация президента США Дональда Трампа предложила демократам в Конгрессе новый пакет стимулирующих мер стоимостью $916 млрд. Предложение, представленное министром финансов Стивеном Мнучиным спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, сигнализирует о том, что администрация Трампа готова возобновить переговоры и заключить соглашение, пишет газета Financial Times.

Переговоры о новом пакете стимулирующих мер, направленных на восстановление экономики после пандемии коронавируса, застопорились до президентских выборов и возобновились лишь на прошлой неделе, когда группа сенаторов от обеих партий представила свой план стоимостью $908 млрд.

Помимо этого, Палата представителей Конгресса США планирует в среду проголосовать по вопросу продления финансирования госучреждений на одну неделю, до 18 декабря, заявил лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер. Если конгрессмены не смогут согласовать продление финансирования, правительству грозит "шатдаун".

Инвесторы ожидают итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут оглашены в четверг, 10 декабря. Прогнозируется, что регулятор увеличит объем программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), который в данный момент составляет 1,35 трлн евро.

Заявления Набиуллиной

Заседание ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос ключевой ставки, состоится на следующей неделе, в пятницу, 18 декабря. Совет директоров ЦБ на очередном заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря рассмотрит все факторы, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV.

Слабый спрос и темпы восстановления экономики, создающие дезинфляционное давление, предоставляют Банку России пространство для дополнительного снижения ставки, но ситуация характеризуется неопределенностью и зависит от многих факторов, подчеркнула Набиуллина.

Банк России, снизивший ключевую ставку с середины 2019 года на 350 базисных пунктов, видит влияние этих решений на экономику и ожидает, что оно продолжится еще и в 2021 году. ЦБ предстоит оценить и эти эффекты, отметила также глава Банка России.

Она добавила, что цикл смягчения ДКП уже близок к своей нижней точке. Тем не менее, ЦБ, опустивший ставку до исторического минимума в 4,25%, ожидает, что в 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой и будет поддерживать экономику.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин, рынки остаются в приподнятом настроении, так как опасения, что переговоры по бюджетным стимулам в США вновь забуксуют, развеялись после того, как министр финансов Стивен Мнучин представил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси новый план помощи на $916 млрд, который является консолидированным предложением республиканцев обеих палат Конгресса и Белого дома.

"Также поддержку рынкам продолжают оказывать укрепляющиеся ожидания скорой победы над коронавирусом благодаря вакцинации. На этом фоне позитив на рынках сохраняется, растут американские и европейские индексы акций, индекс доллара продолжает снижаться. Волна позитива в рисковых активах поддержала и рубль, который в среду утром после шести сессий укрепления подряд был лидером недели среди других валют развивающихся стран. Но во второй половине дня курс скорректировался вместе с нефтяными котировками и стабилизировался вблизи 73,5 руб./$1. Внешний фон остается благоприятным, но фиксирование прибыли может подтолкнуть рубль к небольшой коррекции к концу недели. При этом у рубля есть все возможности закончить этот год на мажорной ноте", - подчеркивает Кадулин.

"В первой половине дня рубль продолжал укрепление, начатое, по сути, еще неделю назад. Пара "доллар-рубль" предпринимала попытки закрепиться ниже 73,2 руб./$1, однако, не сумев этого добиться, скорректировалась вверх. Постепенно российская валюта растеряла все утреннее преимущество и ушла в минус. Во второй половине дня пара "доллар-рубль" тестировала отметку в 73,8 руб./$1, пытаясь таким образом обновить максимум предыдущего дня", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Примечательно, что к концу дня рубль находился в небольшом минусе единственным среди своих основных коллег по рынкам EM. Так, валюты Турции, Бразилии, ЮАР, Индии и Мексики торговались в положительной зоне. В результате отечественная валюта заметно ухудшила свой недельный результат и уступила лидерство по росту валютам Бразилии и ЮАР, прибавившим за последнюю неделю более 2%", - добавил Кравченко.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в среду уменьшилась на 0,23% - до $48,73 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,66% - до $45,3 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 15,19 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 4,22 млн баррелей, дистиллятов - на 5,22 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,03 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Ранее в ходе торгов нефтяные цены повышались на оптимизме по поводу вакцины от COVID-19. Великобритания во вторник стала первой западной страной, где началось массовое применение вакцины производства Pfizer и BioNTech.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 декабря на 35,61 копейки, до 73,3057 руб./$1, и уменьшил курс евро на 26,26 копейки, до 88,9418 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи повысился в среду на 3,06 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,4319 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 13,35 копейки и составил 73,5064 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 230,537 млн, из которых $630,059 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 600,478 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся всего на 0,72 копейки, до 88,9833 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени вырос на 16,28 копейки и составил 89,0762 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR438,871 млн, из которых EUR156,019 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR282,852 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 13 базисных пунктов - до 4,37% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежнем уровне - 4,74%, 4,97% и 4,9% годовых соответственно.