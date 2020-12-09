Набиуллина заявила о пространстве для смягчения денежно-кредитной политики

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Слабый спрос и темпы восстановления экономики, создающие дезинфляционное давление, предоставляют Банку России пространство для дополнительного снижения ставки, но ситуация характеризуется неопределенностью и зависит от многих факторов, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью Bloomberg TV.

"Мы думаем, что дезинфляционные факторы будут преобладать из-за ухудшения ситуации с пандемией. Спрос в экономике восстанавливается, но он еще не восстановился полностью", - сказала Набиуллина, отметив неоднородность восстановления по секторам.

ЦБ ожидает, что траектория роста российской экономики будет плоской в четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года, затем восстановление возобновится, а на докризисный уровень экономика вернется только в первом полугодии 2022 года. "Это дает нам пространство для дополнительного смягчения политики, но решение зависит от многих факторов. Ситуация характеризуется большой неопределенностью", - добавила глава Банка России.

Совет директоров ЦБ на очередном заседании по денежно-кредитной политике 18 декабря рассмотрит все факторы, подчеркнула Набиуллина.

Банк России, снизивший ключевую ставку с середины 2019 года на 350 базисных пунктов, видит влияние этих решений на экономику и ожидает, что оно продолжится еще и в 2021 году. ЦБ предстоит оценить и эти эффекты, отметила глава Банка России.

Она добавила, что цикл смягчения ДКП уже близок к своей нижней точке. Тем не менее, ЦБ, опустивший ставку до исторического минимума в 4,25%, ожидает, что в 2021 году денежно-кредитная политика останется мягкой и будет поддерживать экономику.

"С одной стороны, мы думаем, что пространство для дополнительного снижения ставки все еще остается. Восстановление еще не завершено, это значит, что дезинфляционные риски будут преобладать в следующем году. Замедление восстановления из-за второй волны пандемии усиливает дезинфляционное давление", - заявила Набиуллина.

"С другой стороны, инфляция увеличилась в последние два месяца. На это повлияло несколько факторов: ослабление рубля в конце лета и осенью, возросший спрос на основные продукты питания, сокращение на стороне предложения из-за ограничительных мер. Нам нужно тщательно оценить, являются ли эти факторы временными или они будут иметь длительные вторичные эффекты, в частности, влиять на инфляционные ожидания", - добавила она.

Набиуллина на прошлой неделе заявила, что инфляция в России складывается чуть выше прогноза Банка России, но в дальнейшем будут преобладать дезинфляционные риски.

Годовая инфляция в ноябре 2020 года, по данным Росстата, ускорилась до 4,42% с 3,99% в октябре, с 3,67% в сентябре, 3,58% в августе, 3,4% в июле, 3,2% в июне и 3,0% в мае, 3,1% в апреле, 2,5% в марте, 2,3% в феврале и 2,4% в январе.

ЦБ с июня 2019 года (начала нынешнего цикла смягчения денежно-кредитной политики) снизил ключевую ставку на 350 базисных пунктов (б.п.), в том числе с начала 2020 года на 200 б.п. Сейчас ключевая ставка составляет 4,25%.

Банк России ждет инфляцию в РФ по итогам 2020 года в районе 4,5%, ее пиковое значение не более 5% в феврале 2021 года и дальнейшее снижение, сообщила Набиуллина в интервью Bloomberg.