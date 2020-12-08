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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
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Попова отметила, что COVID-вакцина даст иммунитет минимум на полгода

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Любая вакцина от коронавируса должна давать иммунитет на полгода, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"При этом люди повторно, как правило, не болеют – это говорит о том, что в целом в популяции, тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает. Мы надеемся, что сегодня уже известные полгода точно абсолютно вакцина, хорошо созданная, и должна защищать",- сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

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По ее словам, так должна работать любая вакцина, созданная от вируса.

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 26,1 тыс. случаев, умерли за сутки 562 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В Москве по сравнению с предыдущими днями во вторник также отмечается снижение суточного прироста: 5 232 случая COVID-19 за сутки, накануне было отмечено 7 249 выявлений. За сутки в столице скончался 71 пациент с коронавирусом, 5 532 были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 515 тыс. 009 случаев (+ 1%) заражения коронавирусной инфекцией, 44 159 умерших и 1 млн 981 тыс. 526 выписанных, в том числе 24 938 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 489 324.

Масштабная вакцинация от COVID -19 стартовала в России, сообщила глава Роспотребнадзора.

Она также назвала группы риска, которые должны быть вакцинированы. По ее словам, это люди, имеющие высокий профессиональный риск: врачи, учителя и целый ряд других профессий. "Это люди с ослабленным здоровьем. Мы считаем, что это должны быть и люди старшего поколения", - сказала глава ведомства.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус

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