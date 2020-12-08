Попова отметила, что COVID-вакцина даст иммунитет минимум на полгода

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Любая вакцина от коронавируса должна давать иммунитет на полгода, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"При этом люди повторно, как правило, не болеют – это говорит о том, что в целом в популяции, тот иммунитет, который заработан людьми переболевшими, он их защищает. Мы надеемся, что сегодня уже известные полгода точно абсолютно вакцина, хорошо созданная, и должна защищать",- сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, так должна работать любая вакцина, созданная от вируса.

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 26,1 тыс. случаев, умерли за сутки 562 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В Москве по сравнению с предыдущими днями во вторник также отмечается снижение суточного прироста: 5 232 случая COVID-19 за сутки, накануне было отмечено 7 249 выявлений. За сутки в столице скончался 71 пациент с коронавирусом, 5 532 были выписаны по выздоровлению.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 515 тыс. 009 случаев (+ 1%) заражения коронавирусной инфекцией, 44 159 умерших и 1 млн 981 тыс. 526 выписанных, в том числе 24 938 выписаны за последние сутки.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 489 324.

Масштабная вакцинация от COVID -19 стартовала в России, сообщила глава Роспотребнадзора.

Она также назвала группы риска, которые должны быть вакцинированы. По ее словам, это люди, имеющие высокий профессиональный риск: врачи, учителя и целый ряд других профессий. "Это люди с ослабленным здоровьем. Мы считаем, что это должны быть и люди старшего поколения", - сказала глава ведомства.