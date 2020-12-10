Altus не ответила на ряд вопросов о сделке с акциями "Детского мира"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Altus Capital, направившая оферту на покупку до 29,9% акций ПАО "Детский мир", оставила без ответов ряд вопросов ритейлера о сделке, в том числе вопрос, действует ли она в собственных интересах или в интересах третьих лиц.

Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, 30 ноября объявила о намерении приобрести до 29,9% (до 220,961 млн) акций ритейлера по цене 160 рублей за акцию. Срок оферты - со 2 по 18 декабря. Покупателем акций "Детского мира" в рамках оферты выступает зарегистрированная на Бермудах Gulf Investments Limited, инвестиционная структура Altus Capital.

Совет директоров "Детского мира" направил Altus Capital вопросы о деталях оферты и создал специальный комитет по рынкам капитала для анализа возможных последствий сделки и изучения стратегических альтернатив для акционеров.

Ответ был получен в форме письма, датированного 7 декабря. 9 декабря финансовый и юридический консультанты специального комитета совета директоров "Детского мира" связались по телефону с представителями и консультантами Altus для дополнительного уточнения ответов в письме.

Вопросы, оставленные без ответа

В результате по ряду вопросов "были предоставлены либо частичные ответы, либо в ответах или комментариях было отказано", сообщил ритейлер.

В частности, остается неясным, насколько Altus и Gulf Investments действуют исключительно в собственных интересах, а не в том числе и в интересах третьих лиц, клиентов, соинвесторов, и кто является такими третьими лицами, говорится в сообщении "Детского мира".

Также не было получено подтверждения, что ни Altus, ни Gulf Investments, ни их аффилированные лица не владеют напрямую или косвенно никакими финансовыми инструментами (помимо акций "Детского мира"), дающими права на приобретение или продажу акций ритейлера, участие в его финансовых результатах или в изменении цены его акций, а также не имеют каких-либо договоренностей по приобретению или продаже таких инструментов, и не имеют прав распоряжаться такими финансовыми инструментами.

Для "Детского мира" также осталось неясным, готов ли покупатель изменить свое предложение и сделать его доступным для всех акционеров ритейлера (оферта Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях) и внести корректировки в процесс подачи заявок на фоне заявлений о трудностях, с которыми столкнулись некоторые акционеры, а также готов ли покупатель увеличить ценовое предложение.

Также без должного ответа остался вопрос о конкретных планах Altus, Gulf Investments и их аффилированных лиц по внесению предложений об изменениях в составе совета директоров или менеджмента "Детского мира", сообщил ритейлер.

В то же время покупатель проинформировал "Детский мир", что он не собирается приобретать 100% акций и у него нет договоренностей по покупке акций у третьих лиц за рамками оферты. "Детский мир" также выяснил, что Altus и покупатель не действуют в рамках консорциума.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров (выручка за девять месяцев - 98,394 млрд рублей, количество магазинов на конец сентября - 810). В сентябре "Детский мир" стал первой российской компанией со 100% free float: АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала ритейлера, реализовав 25% + 1 акция (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию "Детского мира" предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал покупатель.

Если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей.

По оценке аналитиков Sova Capital, инвесторы из США могут владеть около 23% акций "Детского мира" (и не могут предъявлять акции в выкупу в рамках оферты Altus).

После SPO формально крупнейшим акционером "Детского мира" стал Goldman Sachs: его аффилированным структурам принадлежало более 8,5% акций. У Capital Group до SPO было 5,64% акций "Детского мира".

Долгосрочные последствия оферты Altus Capital не вполне очевидны, отмечали аналитики Sber CIB. Altus Capital может получить два-три места в совете директоров ритейлера, что обеспечит новому собственнику рычаги влияния на этот орган корпоративного управления. "Было бы интересно узнать, в чьих интересах действует Altus Capital (если эта структура действует в интересах третьих лиц), и какой стратегией руководствуются новые инвесторы, покупая акции "Детского мира", - говорилось в аналитическом обзоре Sber CIB.