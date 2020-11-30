Altus Capital заявила о планах покупки 29,9% "Детского мира"

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Management, хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг) ПАО "Детский мир" и направила акционерам ритейлера оферту по цене 160 рублей за акцию.

Сбор заявок начнется 3 декабря.

Предложенная цена является рекордно высокой для акций "Детского мира" и основана на оценке компании в 118,24 млрд рублей, говорится в сообщении потенциального покупателя.

Цена предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже в пятницу, 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей).

Таким образом, если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей. Предложение Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

"Altus Capital обладает успешным опытом сделок, направленных на раскрытие фундаментальной стоимости компаний в России. Мы видим долгосрочный потенциал инвестиции в "Детский мир", ведущего игрока на стремительно развивающемся рынке детских товаров", - заявил управляющий партнер инвесткомпании Дмитрий Кленов (его слова процитированы в сообщении).

Капитализация "Детского мира" на Московской бирже, по данным к началу торгов в понедельник, составляла 93,47 млрд рублей.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Детского мира" выросла на 9,5%, до 98,394 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО снизилась на 24,7%, до 3,427 млрд рублей. На конец сентября группа объединяла 810 магазинов, включая 792 магазина сети "Детский мир" в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии. В конце ноября ритейлер увеличил сеть магазинов "Детский мир" до 800.

В сентябре АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала "Детского мира", реализовав 25% + 1 акция ритейлера (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей. Соорганизаторами и букраннерами сделки выступили Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Альфа-банк.

После SPO free float "Детского мира" вырос до 100% (без учета квази-казначейских акций и акций, принадлежащих менеджменту и директорам - 0,8%).

Формально крупнейшим акционером "Детского мира" стал Goldman Sachs: после SPO его аффилированным структурам принадлежало более 8,5% акций. У Capital Group до SPO было 5,64% акций "Детского мира".

Капитал ритейлера разделен на 739 млн акций.

Об Altus Capital

Инвесткомпания Altus Capital была основана в 2014 году двумя выходцами из UFG Wealth Management Ltd. - Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Компания специализируется на инвестициях в нескольких отраслях, включая финансовые технологии, здравоохранение, зеленую энергетику, электронику и машиностроение, автоматизацию процессов и роботехнику, потребительский сектор, и ориентирована на проекты из России, но не ограничивается ими.

В 2017 году Altus Capital приобрела 49,78% в операторе платежных терминалов и платежного сервиса "Элекснет", в 2019 году - 29,97% акций ПАО "Аптечная сеть 36,6".

В пятницу, 27 ноября, "Аптечная сеть 36,6" сообщила, что доля Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited в ее капитале снизилась до 17,46% с 29,97%.