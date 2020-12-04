Совет директоров "Детского мира" создал комитет для анализа оферты Altus Capital

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" создал специальный комитет по рынкам капитала для анализа возможных последствий оферты от Altus Capital, которая предложила акционерам ритейлера выкупить у них до 29,9% акций.

Комитет также займется изучением стратегических альтернатив для акционеров, говорится в сообщении "Детского мира".

В состав комитета вошли CEO "Детского мира" Мария Давыдова, председатель совета директоров Евгений Мадорский (исполнительный вице-президент АФК "Система") и исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

Комитет привлек Goldman Sachs International в качестве основного финансового консультанта и Herbert Smith Freehills в качестве юридического консультанта.

Предложение от Altus Capital

В понедельник, 30 ноября, Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, объявила о намерении приобрести до 29,9% (до 220,961 млн) акций ритейлера. Цена выкупа составит 160 рублей за акцию.

Сбор заявок в рамках оферты акционерам "Детского мира" начался 2 декабря и продолжится до 18 декабря.

Если сделка будет полностью реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций "Детского мира" 35,35 млрд рублей.

Предложенная Altus цена в 160 рублей за одну акцию "Детского мира" предполагает премию в 27,9% к цене закрытия торгов на Московской бирже в пятницу, 27 ноября (125,12 рубля за бумагу), премию в 43,2% к средневзвешенной цене за шесть месяцев (111,74 рубля) и премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей), сообщал потенциальный покупатель.

Оферта Altus Capital не распространяется на владельцев акций в США и на зависимых территориях.

"Детский мир" во вторник, 1 декабря, сообщил, что гендиректор ритейлера Давыдова обсуждала предложение Altus Capital с управляющим партнером инвесткомпании Дмитрием Кленовым, но "ряд важных аспектов предложения остались без достаточных разъяснений". Ритейлер направил Altus список вопросов и ждет дополнительной информации.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка "Детского мира" выросла на 9,5%, до 98,394 млрд рублей, чистая прибыль по МСФО снизилась на 24,7%, до 3,427 млрд рублей. На конец сентября группа объединяла 810 магазинов, включая 792 магазина сети "Детский мир" в 306 городах России, Казахстана и Белоруссии.

В сентябре "Детский мир" стал первой российской компанией со 100% free float: АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала "Детского мира", реализовав 25% + 1 акция ритейлера (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения (112 рублей за бумагу) в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд рублей.