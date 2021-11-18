Топ-менеджеры "Полюса" и Altus Capital меняют структуру владения 29,99% "Детского мира"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Gulf Investments Limited, инвестиционная структура Altus Capital, расформирует суб-фонд, который в настоящее время владеет 29,99% акций ПАО "Детский мир". В результате 19,99% акций будут переданы компании, бенефициарными владельцами которой являются глава ПАО "Полюс" Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин.

Оставшиеся 10% акций будут переданы компании, бенефициарным владельцем которой является управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов, говорится в сообщении Gulf Investments.

"В целях оптимизации структуры владения было принято решение о расформировании суб-фонда, владеющего акциями ПАО "Детский мир". В результате инвесторы, ранее владеющие акциями ПАО "Детский мир" через суб-фонд, станут их прямыми владельцами", - сказал Кленов (его слова процитированы в сообщении).

"Это не влияет на оценку инвесторами перспектив компании - мы продолжаем в нее верить и видим долгосрочные перспективы увеличения стоимости ПАО "Детский мир" как ведущего игрока c сильным брендом и востребованным омниканальным предложением для покупателей", - добавил он.

Altus Capital в конце прошлого года объявила о намерении приобрести до 29,9% акций "Детского мира" через свою инвестиционную структуру, но затем сократила предельный объем пакета до 25%.

Предложенная цена в 160 рублей за одну акцию "Детского мира" предполагала премию в 42,9% к цене последнего SPO ритейлера в сентябре (112 рублей). За 25% акций "Детского мира" Gulf заплатила 29,56 млрд рублей.

В январе стало известно о привлечении в суб-фонд Gulf Грачева и Стискина. Тогда же Gulf подала в Федеральную антимонопольную службу новое ходатайство об увеличении своего пакета.

В июне 2021 года Gulf увеличила долю в "Детском мире" до 29,99%, стоимость сделки не раскрывалась.

Также ранее не раскрывалось, как распределяются доли инвесторов внутри суб-фонда.

"Детский мир" - крупнейший ритейлер на российском рынке детских товаров. Кроме РФ компания работает в Казахстане и Белоруссии. По итогам девяти месяцев 2021 года выручка "Детского мира" выросла на 18,9%, до 117 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза, до 8,8 млрд рублей. На конец сентября группа объединяла 1 014 магазинов, в том числе 817 магазинов "Детский мир" в России.

В сентябре "Детский мир" стал первой российской компанией со 100% free float: АФК "Система" и РКИФ в рамках SPO вышли из капитала ритейлера, реализовав 25% + 1 акция (АФК - 20,38% акций, РКИФ - 4,62%). С учетом цены размещения в сумме они без учета комиссий получили 20,7 млрд рублей.